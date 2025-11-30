Este remolque es un estudio de trabajo que te permitirá ejercer tu labor desde tu jardín o desde cualquier parte del mundo

La crisis de vivienda que actualmente se vive en España está causando que muchos opten por alternativas. Las minicasas baratas, especialmente las que además se pueden remolcar, están ganando enteros como opciones viables.

Ahora, están surgiendo los microespacios de trabajo o de estadía breve. Es el caso de la Aria 20, una estancia de trabajo de Dragon Tiny Homes que busca ser una suerte de despacho móvil que se puede remolcar.

Con apenas 4,9 metros de largo, este espacio se basa en un remolque de dos ejes, integrando todo lo necesario para operar de forma remota, con dos escritorios, abundantes luces e incluso un mueble de almacenamiento.

Un despacho móvil de 4 ruedas

La Aria 20 es una estancia revestida en madera, que solo dispone de una única entrada de cristal. El interior está dispuesto en una única habitación de 12,5 metros cuadrados, con paredes de madera contrachapada, ventilador, sofá, escritorio y lámparas por doquier.

Si bien no todos los elementos de las fotografías mostradas por Dragon Tiny Homes están incluidos con la Aria 20, sirven para darnos cuenta de la distribución disponible en la habitación. Una zona para imprimir documentos, un área de trabajo principal y un mueble de almacenamiento.

Interior de la Aria 20. Dragon Tiny Homes Omicrono

Otras bondades incluyen ventanales en los cuatro lados del remolque para que la luz natural se cuele sin problema en el habitáculo, así como seguridad en las puertas con pestillos incorporados. El escritorio se complementa con un conveniente sofá en la parte inferior.

La idea detrás de la Aria 20 es poder transportar con nosotros nuestro espacio de trabajo, y tener un sitio donde trabajar en cualquier lugar sin apenas esfuerzo. Un lugar acogedor, que pueda suplir nuestras necesidades laborales básicas.

Obviamente, su escueto espacio tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, no tiene baño o útiles de cocina. Además, es lo suficientemente pequeño como para que una persona lo tenga realmente difícil para vivir allí.

No obstante, es una solución perfecta para los que quieren tener una oficina en el jardín o para los usuarios nómadas que se quieran llevar su estación de trabajo consigo, gracias de nuevo al remolque integrado de dos ejes.

Se puede comprar en Estados Unidos por unos 19.750 dólares, que se traducen en poco más de 17.000 euros en España. Un detalle interesante es que se puede configurar para escoger el tipo de suministro eléctrico y si queremos el sistema de remolque.