Lo nuevo de Seiko son unos relojes que no parecen ser relojes: pulseras asimétricas con un diseño reinventado

El reciente lanzamiento de los Seiko Prospex Alpinist por parte de la firma japonesa de relojes de lujo en España sirvió para engrosar un ya abultado catálogo de modelos que incluyen, por ejemplo, ediciones de submarinismo tremendamente exclusivas.

Seiko vuelve a la carga esta vez con una nueva colección de Seiko, esta vez inspirada en el Seiko Tissee de 1984. Una "propuesta asimétrica" centrada en este caso en el aspecto 'unisex', pensado para ser más un diseño atemporal respecto a la relojería tradicional.

La colección, dice Seiko, está englobada en la iniciativa Power Design Project, nacida en el seno de la capital nipona con la que la empresa busca invitar a diseñadores "a replantearse la esencia del reloj" más convencional desde "códigos inesperados".

Nuevos relojes Seiko Design Project

Por supuesto, lo primero que resalta de esta nueva colección es que es increíblemente limitada, con apenas 500 piezas disponibles. Está conformada por 3 modelos, cuya base en cada uno de ellos es el de una pulsera con esferas asimétricas.

Esta pulsera se sale del esquema impuesto por la relojería más estándar, sirviendo más como una joya funcional que como un dispositivo relojero al huso. Todas las piezas incorporan este diseño, con calibre de cuarzo 4N30 que, según Seiko, proporciona una precisión de más o menos 15 segundos al mes.

Reloj Seiko en su versión oscura. Seiko Omicrono

La autonomía pasa a ser en este caso de 3 años completos, escondiendo en su diseño una caja compacta con esfera minimalista y piezas depuradas en el brazalete. Si bien cada modelo pasa a tener diferencias principales, la base es la misma.

Los Seiko Power Design Project llegan en tres sabores; un gris con acabado plata brillante, un negro mate con acabado brillante y un dorado muy brillante, que según expone Seiko, "desprende una sensación de sofisticación y calidez".

El acero inoxidable se extiende por la caja y por la propia pulsera, albergando un cristal Hardlex de Seiko y un cierre Depoloyant con botón de apertura. Los relojes son resistentes a salpicaduras de agua y tienen un tamaño de 20,2 milímetros de diámetro.

Precio y disponibilidad

El dispositivo más económico es el Seiko SSEH021J, o lo que es lo mismo, la versión de acero inoxidable plateada. Los modelos negro y dorado respectivamente son algo más caros. Esta es la lista completa de precios:

Seiko SSEH021J (plateado): 425 euros.

425 euros. Seiko SSEH023J (negro): 485 euros.

485 euros. Seiko SSEH024J (dorado): 485 euros.

Todos los modelos, indistintamente del color y de la versión, conformarán una tirada de 500 piezas únicas, que dejarán de estar disponibles una vez se agoten oficialmente, tal y como ha advertido la misma Seiko.