Xiaomi sorprende con un pequeño humidificador para el coche que mantendrá el interior siempre fresco y limpio

Xiaomi sigue avanzando en su conquista del mercado tecnológico en España, incluso tras cumplir recientemente 8 años en nuestro país. Lo ha hecho lanzando básculas inteligentes, televisores Mini LED baratísimos y una oleada de electrodomésticos de nueva hornada.

Lo siguiente hará las delicias de los usuarios más amantes de la conducción: un humidificador para el coche, tremendamente compacto y compatible con HyperOS. Se trata del Mijia Smart In-Car Humidifier, y posee una buena cantidad de funciones inteligentes.

Además de su tasa de humidificación máxima de 230 mililitros por hora, el humidificador presume de un tamaño increíblemente contenido, con 151 milímetros de altura y 71 milímetros de diámetro, resultando en un dispositivo de 288 gramos.

Un deshumidificador para el coche

La clave de este humidificador está en su diseño tanto exterior como interno. En su interior, el dispositivo esconde un diseño sin algodón que esconde una bomba interna que transporta el agua desde el tanque hasta un atomizador especial ultrasónico.

Este sistema, dicen desde Gizmochina, se encarga de mantener una salida constante de vapor, evitando la formación de elementos indeseados como el moho. La altura del vapor, dependiendo de los niveles de potencia escogidos, puede alcanzar los 10 centímetros.

Xiaomi habla de una tasa de humidificación de mínimo 30 mililitros por hora en el segundo nivel de potencia, gracias a un depósito de agua transparente de 210 mililitros que almacena el agua y que se llena directamente desde arriba.

Otro punto interesante del humidificador de Xiaomi se encuentra en su uso de materiales antibacterianos de iones de plata, que garantiza una tasa de esterilización verificada de más de un 99%.

Xiaomi Mijia Car Humidifier. Xiaomi Gizmochina

Respecto a las funciones inteligentes, el humidificador es totalmente compatible con la plataforma HyperOS Connect de Xiaomi, junto a las apps Mi Home y los sistemas Xiao AI. Es decir, que los coches de Xiaomi como el SU7 o el YU7 son totalmente compatibles.

Por el resto, incorpora un puerto USB-C y el clásico conjunto de sistemas de seguridad integrados para evitar que haya problemas a la hora de usar el humidificador de forma continuada sin riesgo alguno para con el usuario final y sus allegados.

Precio y disponibilidad

Desgraciadamente, el humidificador de Xiaomi solo se ha lanzado en China, y no hay información sobre un futurible lanzamiento en territorio español. En dicho país, se ha lanzado a 128 yuanes, o lo que es lo mismo, poco más de 15 euros, aunque lógicamente este precio se verá afectado si se lanza en Europa o similares.