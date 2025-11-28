El plan que estirará la vida de tu portátil del trabajo: Lenovo amplía en España sus servicios de reacondicionados

Cuando se trata de dispositivos TI en entornos laborales en España, lo normal es ir reemplazando los modelos que poco a poco se van quedando obsoletos, afianzando un modelo que dista mucho de ser sostenible.

Lenovo es consciente y por ello ha presentado el Lenovo Certified Refurbishment Service, un servicio que promueve la sostenibilidad a la hora de reacondicionar dispositivos de la propia empresa, alargando y restaurando la vida útil de los mismos.

La idea, dice Lenovo, es reacondicionar los dispositivos Lenovo existentes para darles o bien un nuevo uso interno o reutilizarlos de distintas maneras, intentando evitar que estos se desechen de forma prematura.

Reacondicionando dispositivos anteriores de Lenovo

Este nuevo servicio se engloba en la cartera de soluciones de sostenibilidad y ciclo de vida TI de Europa, África y Oriente Medio. Lenovo pone el foco sobre la presión que sufren los presupuestos en relación a la compra de dispositivos TI y los objetivos de sostenibilidad.

Cada vez más compañías en Europa buscan prolongar al máximo posible las vidas útiles y el valor de los dispositivos, intentando por el camino reducir la cantidad de residuos medioambientales y la basura electrónica.

Todo en uno ThinkCentre. Lenovo Omicrono

Por ello, la firma está promoviendo nuevos servicios de reacondicionamiento certificado de Lenovo, que satisfacen dicha necesidad al permitir que estas empresas reacondicionen y reutilicen estos dispositivos con una calidad certificada por el fabricante.

La plataforma se ha habilitado en nada menos que 14 mercados europeos, y pretende cubrir "el vacío existente entre la ampliación de las garantías y la sustitución completa del hardware", expone la propia Lenovo en su comunicado.

Con esta restauración certificada por parte de Lenovo, la compañía pretende que las empresas liberen el valor de estos dispositivos reutilizándolos internamente, el cual permanece sin explotar.

Otras ventajas de los servicios de reacondicionamiento incluyen el cumplimiento de objetivos como el Pacto Verde Europeo y los requisitos de la Directiva sobre la divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad.

Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept. Lenovo Omicrono Berlín (IFA)

Mientras que la primera insta a reducir las emisiones europeas en al menos un 50% para el año 2030, la segunda iniciativa obliga a las empresas a divulgar información sobre criterios ambientales, sociales y de gobernanza críticos.

Una muestra de la eficacia de este programa es que contempla la actualización de la RAM para añadirle memoria adicional sin necesidad de sustituir el hardware por el camino. Esto ayuda a que las empresas reduzcan el coste de propiedad y alivia la presión que supone adquirir estos equipos.

Otro beneficio asociado que la misma Lenovo destaca es que al reacondicionar dispositivos ya existentes se consigue una mayor flexibilidad ante los constantes cambios de plantilla y tecnología habidos en la industria, para actualizar el rendimiento o para reconfigurar dispositivos.

Se ofrecen hasta tres niveles de servicio dentro del programa de reacondicionamiento certificado. EL más básico implica una renovación ligera, con una sustitución de componentes muy leve, suficiente para equipos no demasiado antiguos.

Le sigue un siguiente nivel para sustituir piezas menores y otro para realizar un reacondicionado completo. Independientemente del nivel elegido por parte del usuario, los productos se someterán a pruebas de fiabilidad y se entregarán bajo estándares de calidad profesionales.

En total, cada reacondicionamiento ofrecerá limpieza de datos protegida, pruebas de funcionalidad exhaustivas, sustituciones de componentes y baterías, renovación estética y una profunda limpieza, con un respaldo de garantía y responsabilidad integrada.