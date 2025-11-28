El chollo de Samsung en El Corte Inglés por Black Friday: un enorme televisor mini LED por menos de 850 €

España se encuentra en los últimos coletazos del Black Friday, la campaña de ofertas más importante del año. Apple ya ha hecho la suya propia, mientras que Dyson y otras tantas firmas han hecho lo propio con sus productos más codiciados.

Samsung y El Corte Inglés celebran su propio Black Friday con un conjunto de descuentazos en televisores. Hablamos de este modelo Samsung TQ75QN74FATXXC, un televisor de 75 pulgadas que cuesta más de 2.300 euros y que ahora se puede encontrar por 849.

Y es que entre las bondades de este televisor disponemos del Motion Xcelerator a 144 Hz para tener una experiencia gaming de primer nivel, mejoras de inteligencia artificial para mejorar la imagen y el sonido y el buen hacer de Samsung en territorio de pantallas.

Ojo con este televisor ultrarrebajado

Lo primero que hay que destacar de esta tele de Samsung es su obvio panel de 75 pulgadas, en resolución 4K y con tecnología QLED Mini Led, que entre otras cosas permite un control preciso de la luz para tener un mayor contraste en escenas oscuras y brillantes.

Además de la resolución 4K, el televisor disfruta de HDR10+ adaptativo con un mapeo de tonos dinámico que se adapta a cada escena, así como certificación RoHS y TÜV Rheinland para la fatiga por luz azul.

Televisor QLED de Samsung. Samsung Omicrono

El software corre a cargo de TizenOS, un sistema destacado por sus funciones de inteligencia artificial tanto en videojuegos como en calidad de vida general. La tele reconoce el tipo de juego que estamos jugando y optimiza el sistema de forma automática.

La inteligencia artificial es protagónica aquí, gracias al procesador NQ4 AI Gen2 que cuenta con una GPU el doble de rápida y un 40% más de CPU. Ostenta además 20 redes neuronales que escalan el contenido para aumentar su resolución final.

Por otro lado Samsung presenta su Samsung Vision AI, un sistema de inteligencia artificial dinámico que sirve como un chatbot asistente integrado. Con Bixby y el mando del televisor, el usuario puede hacerle preguntas al dispositivo para recibir todo tipo de consultas.

Desde recetas hasta pronósticos del tiempo, pasando por resultados deportivos e incluso itinerarios de viaje. Hasta es capaz de traducir en tiempo real con subtítulos qué se está reproduciendo en la pantalla.

Dimensiones del televisor de Samsung. Samsung Omicrono

El sonido está firmado por Q-Symphony y la IA, que analiza el sonido del fondo, las voces y el ruido ambiente para permitir escuchar diálogos más claros o para habilitar altavoces superiores virtuales para una experiencia más inmersiva.

Samsung también promete en este televisor de 75 pulgadas 7 años de actualizaciones de sistema operativo completamente gratuitas, junto a más de 500 canales para todos los gustos y compatibilidad total con el ecosistema SmartThings y Matter para controlar dispositivos domóticos.