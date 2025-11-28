China avisa sobre el auge de los robots humanoides: la explosión de modelos parecidos eleva una burbuja sin demanda

La revolución de los robots humanoides ya está presente en España, y no es para menos. Los titulares no paran de mostrar las últimas novedades del sector, incluyendo modelos que se comportan como personas y dispositivos que prometen ser nuestros mayordomos.

Y quizá, para China, este es justo el problema. Bloomberg ha recogido las declaraciones de la portavoz de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, especializada en gestionar tanto las políticas económicas del país como su estrategia a futuro.

Li Chao, encargada de hablar en pos de esta Comisión, ha advertido de la creciente presencia de robots parecidos entre las más de 150 compañías que pueblan el sector robótico en China. Tanto, que ha llegado incluso a advertir de una posible burbuja.

Una 'burbuja' tecnológica

Primero, debemos entender qué es una burbuja y por qué se ha puesto tan de moda con el auge de la inteligencia artificial. Una burbuja económica o en este caso tecnológica se produce cuando se produce una inversión desproporcionada en una tecnología.

Hablamos de inversiones multimillonarias, de un entusiasmo exacerbado respecto al auge de una tecnología concreta, muy por encima de su valor real o siquiera sostenible. Es justo lo que está pasando con el terreno de la inteligencia artificial.

Ilustración sobre inteligencia artificial. Reuters

Ya ha pasado con Internet, las criptomonedas o la inteligencia artificial. Los grandes inversores comienzan a dedicar grandes sumas monetarias para afianzar el desarrollo de esta tecnología, generando unas expectativas brutales para con la prensa y el público generalizado.

Debido a que todos quieren invertir, los costes aumentan y los beneficios potenciales se ven limitados. OpenAI de hecho es la prueba de esto, ya que pese a lo establecido que está ChatGPT, la firma de Sam Altman ha perdido en un solo trimestre nada menos que 11.500 millones de dólares.

Al otro lado de la balanza, tenemos la valoración de OpenAI, que alcanzó la brutal cifra de 500.000 millones de dólares. Todo este entusiasmo genera un exceso de especulación, y los inversores y valoraciones dejan de estar ligados a valoraciones reales.

Es cuando los inversores comienzan a vender que se produce la tan temida explosión de la burbuja. Google, de la mano de su CEO Sundar Pichai, ya ha avisado de una posible y devastadora explosión de la burbuja de la IA.

Los robots humanoides

Algo muy similar está ocurriendo en China, con un sector robótico totalmente normalizado y que se ha postulado como uno de los grandes motores de la economía del país. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma lo sabe, y ya ha dado su opinión sobre ello.

1X NEO. 1X Tech Omicrono

A su juicio, las empresas del sector están causando una proliferación masiva de robots sustancialmente similares, causando una saturación del mercado que podría llevar a que iniciativas reales en materia de robótica se vean limitadas u opacadas.

La portavoz Li Chao lo dejó claro. "Las industrias de vanguardia han lidiado durante mucho tiempo con el desafío de equilibrar la velocidad de crecimiento con el riesgo de burbujas, un problema que ahora también enfrenta el sector de los robots humanoides".

Los excesos en cuanto a inversión y crecimiento en torno a dicho sector estarían preocupando a Pekín, que buscaría evitar un estallido que se llevase por delante una buena parte de las pequeñas empresas robóticas de China.

Esta idea se ha podido ver reflejada en redes sociales, escaparate sobre los sucesos tecnológicos del mundo actual. No paramos de ver en estas plataformas vídeos de robots humanoides de nueva generación haciendo todo tipo de tareas y demostraciones.

Siempre, de hecho, hay un reclamo importante. UBTech hizo acopio de su fuerza tecnológica mostrando un ejército de robots chinos dispuestos a ser entregados. Unitree lleva meses cautivando a los internautas con sus cada vez más locas demostraciones.

La propia Li añadió que si bien Pekín apoyaría la investigación y el desarrollo de las tecnologías referentes a la robótica humanoide, vigilarán de cerca la competencia para favorecer no solo que haya una equidad en el sector, sino para evitar esta tan temida burbuja.