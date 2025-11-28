El Black Friday de Apple aquí: así podrás llevarte tarjetas Apple Gift de hasta 200 euros al comprar en su tienda

Es oficial: ya se está celebrando el Black Friday en España. El día de mayores ofertas del sector tecnológico ya está aquí, y Apple no podía perderse este día. Por ende, ha dispuesto una campaña de promociones hasta el día 1 de diciembre.

Los 'Días especiales de la App Store' permitirán a los usuarios llevarse tarjetas de regalo de Apple, las llamadas Gift Cards, de hasta 200 euros al comprar un producto sujeto en promoción. Eso sí, solo en la tienda de la compañía californiana.

Dependiendo del dispositivo que compremos podremos tener una tarjeta de este estilo. Por ejemplo, a la hora de comprar un iPhone 16 o un iPhone 16e, nos llevaremos una tarjeta de 60 euros de regalo, sin ir más lejos.

Las ofertas del Black Friday de Apple

Primero tenemos los iPhone, los productos estrella de Apple que reciben su ración de tarjetas regalo. A la hora de comprar un iPhone 16 o un iPhone 16e desde la tienda de Apple, podremos optar a tarjetas regalo de 60 y 40 euros, respectivamente.

Si por un casual optamos por un iPad, la cosa cambia. Si compramos un iPad Air nos llevaremos una Apple Gift Card de 80 euros. Por otro lado, al optar por un iPad A16 o un iPad mini, la tarjeta será de 40 euros.

iPhone 16

Luego están los Mac, que se llevan el primer puesto en lo que a Apple Gift Cards refiere. Al comprar un MacBook Pro con M4 Pro o M4 Max accederemos a una tarjeta regalo de 200 euros, el tope máximo de esta campaña de ofertas.

Si en lugar de ello compramos un MacBook Air de 15 pulgadas, la tarjeta bajará hasta los 160 euros. Luego, están los MacBook Air de 13 pulgadas con 130 euros de Apple Gift Card, el iMac M4 con 120 euros de tarjeta y el Mac Mini M4 con 80 euros de tarjeta regalo.

Apple sigue adelante con los Apple Watch, que se llevan unas Apple Gift Cards de único coste; tanto si compramos un Watch Series 11 o un Watch SE 3, la tarjeta será de 40 euros en cualquiera de sus versiones.

¿Y qué pasa con los AirPods? Los AirPods Max se llevan unas Apple Gift Cards de 60 euros, junto a unos AirPods Pro 3 de nueva generación que pasan a tener 40 euros de tarjeta regalo. Finalmente están los AirPods 4, con 20 euros de tarjeta de regalo.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

Al menos en lo que a terreno de Apple puro y duro refiere, también tenemos novedades. Los dispositivos domóticos de Apple se llevan sus Apple Gift Cards; 40 euros para los HomePod y 20 euros para los Apple TV 4K.

Recordemos que Apple también disfruta de la marca Beats, dedicada enteramente al audio. Los Beats Studio Pro, Powerbeats Pro 2, Beats Solo 4 y Beats Studio Buds tienen respectivas tarjetas de 40 euros. El Beats Pill se queda en 20 euros.

Finalmente, Apple ha aplicado esta promoción a algunos accesorios. Los Magic Keyboard, tanto para iPad Air como para iPad básicos y los Apple Pencil Pro se llevan 20 euros de tarjeta regalo. Obviamente, podemos acumular estas tarjetas comprando productos dentro de la promoción.

Es importante destacar que esta campaña de ofertas acabará el 1 de diciembre, por lo que solo tenemos apenas unos días para acceder a estas ofertas. Si estabas pensando en hacerte con un producto de Apple, es el momento para ello.