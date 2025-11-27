Esta minicasa de apenas 100.000 euros de precio extiende su interior en madera a lo vertical con dos pisos

Las minicasas han resultado ser una solución parcial a un problema gigantesco de vivienda que vive tanto España como otros tantos países del mundo. Modelos plegables de apenas 20.000 euros e incluso productos remolcables copan las listas de espera de las compañías fabricantes.

La compañía gala Baluchon ha lanzado un modelo de mini casa que destaca, como ya hemos visto en otras ocasiones, por una distribución que aprovecha el espacio y ofrece aspectos reservados a casas sustancialmente más caras pero conteniendo el tamaño.

Y es que la Tiny House Into the Woods, hecha principalmente en madera y con un coste de apenas 100.000 euros, lejos de estar limitada, tiene dos dormitorios, dos pisos y un completo conjunto de espacios luminosos y acogedores.

La minicasa de madera Baluchon

La Tiny House Into the Woods se puede adquirir en forma de remolque de dos ejes, y dispone de una altura de poco más de 6 metros. Todo el exterior cuenta con un techo de metal y paredes de cedro rojo.

A diferencia de lo que ocurre con las minicasas más nuevas del mercado, este modelo aprovecha el espacio a lo vertical, en lugar de a lo horizontal. Tiene dos estancias bien separadas, que conforman el primer y el segundo piso.

Interior de la casa. Baluchon Omicrono

El primero compone las estancias principales. Tenemos una cocina pequeña, con un módulo de almacenaje que tiene lavavajillas, fregadero y cocina con fogones, así como un par de estanterías comedidas en tamaño.

Tampoco falta un baño completo con váter y plato de ducha incorporados, hechos principalmente en madera, así como una chimenea metálica para calentar la casa. Al otro lado, disponemos de una sala de estar, con ventanales para dejar pasar la luz y un pequeño comedor plegable.

La clave está en la parte superior. La Tiny House Into the Woods integra dos dormitorios con camas de matrimonio separadas por un espacio hecho con cuerdas sobre el que podemos pasar sin ningún tipo de problema.

Se accede a él mediante una escalera situada justo en el borde lateral de la cocina, y aunque no disfruta de ventajas como una mesita de noche o módulos de almacenamiento dedicados, es amplio, luminoso y cuenta con suficiente espacio para dos personas.

Interior de la casa. Baluchon Omicrono

El aspecto más llamativo es la red que separa estas dos camas, sobre la que podemos situarnos fácilmente y que permite ver el exterior con uno de sus muchos ventanales exteriores. Un segundo lugar de estar, que parece como mínimo, robusto.

Este modelo concreto, dice New Atlas, estaba pensado para una pareja que ya se lo ha adjudicado. El precio exacto de esta variante se desconoce, pero el rango de los hogares publicitados por Baluchon suele comenzar en los 85.000 euros, por lo que es de esperar un coste de unos 100.000 euros.