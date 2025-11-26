El primer iPad mini con pantalla OLED llegará el año que viene con el mismo chip A19 Pro de los iPhone 17 Pro

Desde que se lanzó en España el último iPad mini de Apple hace ya más de un año, los entusiastas de estas tabletas pequeñas esperan como agua de mayo ese modelo con pantalla OLED que se lleva rumoreando desde hace meses.

Un nuevo filtrador se ha hecho eco del futuro roadmap que seguirá Apple con sus tablets más pequeñas. El leaker Instant Digital, conocido por algunos aciertos importantes en el pasado, ha asegurado que los iPad mini OLED llegarán en el tercer trimestre del 2026.

Es decir, en los meses de julio, agosto y septiembre, o lo que es lo mismo, después de verano. Ha dado pábulo a los rumores previos que vaticinaban que este iPad mini contaría con un nuevo diseño 'hermético' y el chip A19 Pro de los iPhone 17 Pro e iPhone Air.

El primer iPad mini con pantalla OLED

A fecha de este artículo, los únicos dispositivos fuera de los iPhone en montar pantallas OLED bajo el porfolio de Apple son los iPad Pro M4 y M5, con sus tecnologías Tandem OLED líderes en la industria.

Se espera que el siguiente en adoptar estos paneles sea el iPad mini, en este caso ofreciendo un rediseño tanto en su exterior como en su interior. La clave, como no, sería una pantalla OLED de 8,3 pulgadas añadiendo además bordes más reducidos.

iPad mini 2024 Chema Flores Omicrono

Instant Digital recoge el testigo de otros compañeros de profesión como Mark Gurman de Bloomberg, que ya han dejado claro que estos iPad mini OLED dispondrían de los chips A19 Pro, presentes en los iPhone de última generación.

Concretamente, montará el mismo SoC de 3 nanómetros del iPhone Air, pensado para mejorar la eficiencia energética de este chip. Sin embargo, el punto más importante de esta tableta no estaría en su pantalla OLED, sino en su diseño externo.

Recientemente, Gurman añadió un matiz importante cuando vaticinó la llegada de estas pantallas al iPad mini. En sus palabras, Apple estaría probando un sistema de altavoces con tecnología antivibración, que eliminase los orificios de los mismos.

La idea sería que este diseño fuera más resistente al agua, al ser más estanco y tener menos aberturas. El problema es que dicha novedad llegaría asociada a un coste y no menor de al menos 100 dólares. Recordemos que las pantallas OLED son más caras que las LCD convencionales.

Lo cierto es que las fechas concuerdan. Habrá que esperar aún aproximadamente un año para hacernos con este nuevo iPad compacto de última generación, que hará las delicias de los amantes de estas tablets compactas.