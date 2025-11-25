Los rumores sobre el iPhone plegable aumentan: costaría más de 2.000 dólares y no tendría la arruga en pantalla

Se ha hablado mucho en los últimos años sobre el iPhone plegable en España. Se ha rondado mucho su precio en rumores, así como aspectos técnicos que van desde su dureza hasta un software especial que sentaría las bases de iOS 27 como sistema.

Una nueva oleada de rumores se centra en dos aspectos clave: el precio del iPhone plegable y su pantalla, que se quitaría de encima la arruga clásica presente en el resto de modelos plegables del mercado.

En este último sentido, y según relata Economic Daily News, Apple habría desarrollado una pantalla plegable que no tuviera esta arruga central, siendo el primero del mercado en llegar con un diseño de este estilo de la mano de Samsung Display.

Nada de arrugas en el iPhone plegable

No es la primera vez que se trata el asunto de la arruga en el iPhone plegable. Hace meses, se rumoreó al respecto referenciando a Samsung Display, el proveedor de paneles plegables de Apple que consiguió desarrollar esta pantalla.

El portal chino, citando fuentes de cadena de suministro, relata que como parte de los exigentes estándares de calidad de Apple, la firma ha conseguido dar lugar a esta pantalla plegable sin arruga central.

Concepto del iPhone plegable. Ming-Chi Kuo Omicrono

El reporte aclara que si bien esta tecnología se lleva planteando desde hace meses en el seno de la compañía californiana, no ha sido hasta ahora que este sistema ha salido de las fases experimentales que manejan los equipos de ingeniería de Apple.

Así, la pantalla sin arrugas ya habría pasado los pasos de verificación para llevar este sistema a un plano de producción en masa. De hecho, Foxconn ya tendría una línea de producción exclusivamente reservada para el futuro plegable que llegará en 2026.

En julio de este mismo año, el analista Ming-Chi Kuo dio una explicación a esta tecnología: la aplicación de placas metálicas en cada una de las pantallas que redistribuirían y controlarían la tensión de la flexión de la pantalla, cuando esta se cierra.

Recordemos que las arrugas centrales de las pantallas plegables son provocadas, precisamente, por la tensión generada y concentrada en los puntos de pliegue. Estas placas evitarían que el material supere su límite elástico evitando la aparición de este fenómeno.

Concepto del iPhone plegable según 'MacRumors'. MacRumors Omicrono

De nuevo, salen a relucir estos estrictos requisitos de calidad de Apple impuestos para desarrollar este dispositivo. Apple además habría introducido un método de perforación láser para crear microestructuras que guíen mejor la distribución de la tensión y mejorar así la resistencia a las arrugas.

El precio de los iPhone plegables

Todo este desarrollo de I+D y fabricación tiene un coste. Y es que el analista Arthur Liao de Fubon Research ha hecho una estimación de precios recurrentes sobre este teléfono y las noticias no son muy halagüeñas.

El primer iPhone Fold se situaría en un precio nada desdeñable de 2.400 dólares. Un rango esperado por filtradores como Ming-Chi Kuo y Mark Gurman, que ya hablaron de precios que rondarían los 2.000 y 2.500 dólares.

Los avances en materia de pantalla, estructura interna (como la bisagra interna reforzada) o el desarrollo de la pantalla sin arruga implicarían un precio elevado que repercutiría directamente en la demanda del dispositivo.