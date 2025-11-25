El misterioso gadget de OpenAI tardará menos de dos años: su IA eliminará las notificaciones y distracciones de los móviles

Tranquilo y simple son los dos calificativos que parecen describir este gadget al que aún le rodea un aura de misterio. Tardará en llegar al mercado, pero sus responsables no pierden oportunidad para dar pistas de los objetivos que se han marcado a la hora de diseñarlo.

En una reciente entrevista en San Francisco, tanto Sam Altman como Jony Ive (antiguo director de diseño de Apple) han hablado del dispositivo en el que están trabajando. No han ofrecido detalles claros sobre la naturaleza del aparato, pero sí su "vibra".

“Cuando la gente lo ve, dice: ‘¿Eso es todo?… Es tan simple’”, estas han sido las palabras de Sam Altman, CEO de OpenAI. El dispositivo debería estar listo para lanzarse al mercado en menos de dos años, según ha dicho Altman.

Sam Altman, CEO de OpenAI

En anteriores declaraciones, el magnate había insistido en que su futuro producto no será el sustituto del móvil, más bien un "compañero" impulsado por IA. Pero esta vez Altman ha comparado el misterioso dispositivo con el iPhone, en concreto con el impacto que este hardware tuvo en la industria tecnológica.

El directivo ha calificado el smartphone de Apple como "el mayor logro de los productos de consumo" hasta la fecha. Asegura que es posible dividir su vida antes y después de la llegada del iPhone.

Sin embargo, Altman se ha quejado de las distracciones que ofrecen estos equipos y sus sistemas operativos: "cuando uso dispositivos actuales o la mayoría de las aplicaciones, me siento como si estuviera caminando por Times Square en Nueva York y lidiando constantemente con las pequeñas indignidades del camino: luces intermitentes en la cara... gente chocando conmigo, como si hubiera ruido, y es algo inquietante”.

A partir de esta queja, han descrito un dispositivo capaz de filtrar información para el usuario. La encargada de esta tarea, por supuesto, es la IA capaz de actuar en nombre de la persona. Debería ser sensible al contexto y saber cuándo es el mejor momento para presentarle información y solicitarle su opinión. “Confías en él a lo largo del tiempo y tiene una increíble conciencia contextual de toda tu vida”, añadió Altman.

Por su parte, Ive, encargado de dar salida al trabajo de diseño aseguró que "me encantan las soluciones que, en su simplicidad, parecen casi ingenuas". El diseñador insistió que prefiere los "productos increíblemente inteligentes y sofisticados que uno quiere tocar, sin intimidarse, y que uno quiere usar casi con descuido, casi sin pensar, como si fueran solo herramientas".

Una demanda presentada por la startup IyO fundada en Google desveló algunos detalles del trabajo de diseño. Así se supo que la empresa de Sam Altman solicitó una demostración del producto, los auriculares intraaurales de esta empresa que utilizan la IA para ofrecer múltiples opciones de uso y asistencia personal.

Aun así, el misterio sobre este dispositivo sigue fuerte. La empresa de Jony Ive habría dedicado meses a estudiar la competencia, todos los productos disponibles en el mercado o anunciados en fases previas. No se han limitado a conocer otros auriculares, también productos para escritorio y móviles.