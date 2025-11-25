Elon Musk estrena su servicio de internet móvil de Starlink en Europa: así es la conexión que arranca en Ucrania

La aspiración de Elon Musk con Starlink en España no es moco de pavo. Hablamos de Direct to Cell, el servicio de internet móvil 4G de SpaceX que se conecta a la constelación de satélites de la firma para dar conectividad a todo el mundo. Ucrania ha sido el primer país europeo en activarlo.

En julio de este año se confirmó que Ucrania sería el primer país de Europa en disponer de un servicio Direct to Cell de Starlink para dar esta conectividad a móviles. Ahora, la operadora responsable de este plan Kyivstar ha lanzado oficialmente el servicio.

La operadora ucraniana, una de las más grandes del país, ha anunciado la disponibilidad completa de este servicio para los suscriptores de la plataforma, manteniéndose conectados en cualquier punto del país sin necesidad de torres de comunicación.

Direct to Cell, activado en Ucrania

El logro de esta activación es doble. Por un lado, Kyivstar se convierte en la primera empresa europea que ofrece un servicio comercial basado en tecnologías satelitales para recibir y enviar mensajes SMS en zonas inhóspitas o que no disponen de conexiones terrestres.

Esto es importante, ya que la misma empresa aclara que la siguiente fase de conectividad habilitará datos ligeros con capacidades de voz y vídeo. Todos los usuarios de Kyivstar con un smartphone 4G podrán hacer uso de Direct to Cell.

La nueva web de Starlink. Starlink Omicrono

La elección de Ucrania como país abanderado de Direct to Cell no es casual. El territorio ha sufrido mucho a manos de la guerra constante contra Rusia, lo que ha provocado importantes estragos en las infraestructuras de telecomunicaciones más cercanas al frente de batalla.

La misma Kyivstar lo reconoce, añadiendo que el sistema podrá suplir a los ucranianos que vivan más próximos al frente y en territorios desocupados donde la red terrestre es inexistente o donde está siendo restaurada poco a poco.

También servirá para que el personal humanitario que se encarga de revisar las zonas más afectadas por la guerra permanezcan comunicadas en prácticamente todo momento. Es importante añadir que de momento, solo se habilitará el envío y la recepción de mensajes SMS.

No será hasta que llegue la siguiente fase del despliegue que los suscriptores podrán hacer uso de datos ligeros para conectarse a Internet mediante 4G y enviar archivos de voz y vídeo. Por supuesto, este servicio no tendrá coste adicional para los clientes.

Satélites de Starlink.

Otro detalle relevante reside en que, de momento, serán los móviles Android los únicos en poder hacer uso de Direct to Cell a través de Kyivstar. La compatibilidad con los móviles de Apple llegará más adelante, sin fechas concretas.

Oleksandr Komarov, CEO de Kyivstar, relata que han equipado la red de telecomunicaciones de la empresa con baterías y generadores que "proporcionan hasta 10 horas de cobertura continua cuando la red eléctrica no está disponible debido a apagones prolongados".

El sistema, que promete aumentar "significativamente esta resiliencia", se convertirá "en una funcionalidad vital" para los usuarios. De nuevo, el limitado ancho de banda de los canales satelitales impedirá el uso de funcionalidades avanzadas.

Dado que la mayoría de teléfonos Android vendidos en todo el mundo soportan redes 4G y 5G, prácticamente todos los usuarios podrán disfrutar de esta integración. Solo será necesario usar la señal Kyivstar SpaceX en zonas sin cobertura móvil.

Soldados de Infantería de la 93 Brigada del Ejército de Ucrania, en el frente de Donetsk. María Senovilla

Se cubrirá todo el territorio de Ucrania excepto el frente, las zonas de combate y las zonas ocupadas por los rusos. Mykhailo Fedorov, ministro de Transformación Digital de Ucrania, aseguró que seguirán impulsando soluciones de este estilo para garantizar "una conectividad fiable en cualquier circunstancia".