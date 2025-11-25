Disney sorprende con un robot animatrónico de Olaf, el adorable muñeco de nieve de Frozen: "Parece tener vida"

Disney lleva unos años introduciendo la patita en la robótica y en la ingeniería. Poco a poco, han ido sustituyendo a los operarios humanos disfrazados por robots animatrónicos de última generación, que imitan los personajes de la infancia de muchos en España.

Su última creación es Olaf, el famoso personaje de la película de Frozen que ha pasado a ser un integrante más del famoso parque Disneyland París. Un robot, potenciado con inteligencia artificial, desarrollado en colaboración con los estudios de animación de Walt Disney.

La propia Disney explica cómo han colaborado de forma estrecha con los animadores originales de Frozen para desarrollar a Olaf, que lejos de simplemente replicar sus movimientos principales, busca mantener la visión creativa de sus creadores.

Un robot animatrónico de Olaf

Kyle Laughlin, vicepresidente sénior de tecnología e ingeniería de I+D en Walt Disney Imagineering ha detallado algunos de los aspectos clave de la tecnología detrás del robot. En este sentido, juegan un papel clave los movimientos no físicos.

Laughlin relata que los droides BDX de Star Wars que se mueven por los parques de Disney se alejan de lo propuesto con Olaf. Según el directivo, la clave fue usar la inteligencia artificial de aprendizaje por refuerzo.

Creación de Olaf.

Esta técnica se engloba dentro del aprendizaje automático, que permite básicamente a un agente o modelo de IA a tomar decisiones usando la experiencia obtenida al interactuar con su entorno. Esencialmente, imita al conocido efecto de ensayo y error.

Este sistema, aclara el ejecutivo, permite a estos robots adquirir habilidades como caminar en apenas una fracción de tiempo. De hecho, Disney ha explicado que este robot no solo será autónomo, sino que podrá interactuar con los asistentes de los parques Disney.

Además de realizar gestos y expresiones propios del personaje original, el robot podrá conocer a los invitados y hablar con los consumidores. Hasta podrá subir y bajar los brazos a voluntad para, por ejemplo, saludar. Y sí, es posible retirarle y acoplarle la nariz.

Un detalle importante es Kamino, un componente clave en el sistema de aprendizaje del robot. Este acelera el proceso de aprendizaje por refuerzo mencionado anteriormente, que otorga al dispositivo la capacidad de aprender a caminar o a gesticular en tiempo récord.

Robot Olaf. Walt Disney Imagineering Omicrono

El robot de Olaf se postula como uno de los animatrónicos más avanzados de Disney a pequeña escala, gracias a este sistema de interacción en tiempo real, similar a los que han integrado otros robots de la compañía como Mickey o Minnie.

Otros detalles incluyen movimientos independientes en los ojos y en la boca permitiendo expresiones faciales completas, y un cuerpo segmentado que permite que cada 'fragmento' recubierto de nieve se mueva con una mecánica interna oculta.

Esta 'nieve' del traje de Olaf se mueve diferente a los caparazones rígidos que montan otros robots. "Puede articular la boca, los ojos, la nariz de zanahoria y los brazos extraíbles", aclara Laughlin en su anuncio.

El proyecto ha requerido años de colaboración entre ingenieros, investigadores de inteligencia artificial y animadores de la propia Disney para desarrollar no solo a este Olaf, sino a todos los robots específicos de la empresa.

Robot Olaf. Walt Disney Imagineering Omicrono

Desde Disney aclaran que el robot Olaf estará preparado para presentarse en el parque World of Frozen de Disneyland París. Prueba de ello es el exterior del robot, confeccionado en un material suave que protege al robot de las interacciones diarias con los invitados.

Por último, cabe destacar que este Olaf animatrónico contará con sensores integrados que detecten la proximidad de los invitados, de tal forma que si estos se acercan, el robot pueda reaccionar y saludar.