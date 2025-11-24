El primer dron de DJI capaz de grabar en 8K 360 grados, filtrado en imágenes: su lanzamiento es inminente

La firma china DJI está apurando al máximo este año, llenando sus últimos meses de puros lanzamientos en España. A su sencillo y divertido DJI Neo 2 le sumamos el DJI Flip de principios de año y el dron con triple cámara DJI Mavic 4 Pro.

La siguiente novedad de la firma china será el DJI Avata 360, el primer dron de DJI en grabar en 360 grados. Un dispositivo que competirá directamente con el Antigravity A1 de la submarca de Insta360 pensada para drones.

La clave de este dispositivo es que además de poder grabar en 360 grados, lo hará en resolución 8K gracias a sus sensores de 1/1,1 pulgadas, en un cuerpo que además será tremendamente compacto.

El dron DJI que grabará en 360 grados

Según relató DroneXL, el pasado 19 de noviembre se concedió al DJI Avata 360 la certificación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) superando uno de los últimos pasos regulatorios para vender de forma legal este producto en EE.UU.

Lejos de la cuestión sobre la prohibición de productos de DJI en Estados Unidos, DroneXL aclara cuáles son las especificaciones confirmadas del DJI Avata 360, sumándole al conjunto unas imágenes promocionales filtradas.

Dron DJI Avata 360. DJI DroneXL

Hablamos de un dron capaz de grabar 8K en 360 grados y que además podrá hacer las veces de dron FPV al mismo tiempo, gracias a una cámara giratoria de 90 grados que permitirá al piloto alternar entre imágenes en 360 grados y un vuelo FPV tradicional.

Todo esto estará aderezado con un sistema de doble sensor CMOS de 1/1,1 pulgadas, que además de poder grabar 8K a 50 fps podrá sacar fotos de hasta 38 megapíxeles. Además, tendrá un modo 4K 120 fps para cámaras lentas.

La batería permitirá al DJI Avata 360 volar por 25 minutos máximos grabando en 8K, resultando en una celda de 38,67 Wh. Por supuesto, estará presente el sistema para evadir obstáculos tan aclamado de otros drones DJI.

Según DroneXL, el DJI Avata 360 contará con hasta 4 sensores principales en la parte frontal que combinarán un sistema visual con sensores LiDAR y otros dos sensores laterales para esquivar obstáculos en prácticamente cualquier dirección.

DJI Avata 360. DJI DroneXL

Se estima, según las certificaciones, que este dron será ideal para grabar escenas de acción como deportes rápidos gracias a su peso ligerísimo de apenas 377 gramos. De hecho, las imágenes promocionales revelan precisamente este fin.

Por supuesto, es esperable un lanzamiento a nivel internacional próximo a esta certificación, por lo que deberíamos estar a apenas unas semanas de su anuncio oficial. La duda queda en el mercado estadounidense, donde los productos de DJI podrían acabar prohibidos.

Tanto es así, que es posible que DJI intente lanzar este dron antes del día 23 de diciembre en Estados Unidos para esquivar prácticamente al límite la prohibición de sus productos en suelo estadounidense.