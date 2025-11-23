Decathlon tira la casa por la ventana y rebaja este banco de fitness de Xiaomi con 15 accesorios incluidos

Gracias a los últimos avances tecnológicos hemos podido decir adiós definitivamente a los gimnasios convencionales en España, ya sea mediante ingeniosas cápsulas de entrenamiento privado o con gadgets que te permiten entrenar desde casa.

Decathlon lo sabe y ha rebajado bastante una máquina de Xiaomi especializada para hacer múltiples ejercicios relacionados con el fitness. Se trata de este banco multifunción Xiaomi Kingsmith, que incluye un set completo de accesorios.

Este banco de fitness, que normalmente cuesta 699 euros, ahora pasa a valer 537 euros en la cadena de establecimientos deportivos. Un conjunto con nada menos que 15 accesorios para hacer una amplia variedad de ejercicios.

El banco de fitness de Xiaomi Kingsmith

El banco como tal se incluye con un completo set de accesorios, que abarcan 2 manillas multifunción, 2 cuerdas de resistencia de 10 kilos y 2 de 20, junto a otras dos cuerdas elásticas de doble gancho de 8 kilos y 2 de 16. Y no son los únicos añadidos.

Le siguen una barra de entrenamiento integral, un brazo de equilibrio de entrenamiento básico y un puching ball de Agile. Todo ello aglutinado en una estación de ejercicio modular con todo lo necesario para comenzar a hacer ejercicio.

Banco Xiaomi Kingsmith. Xiaomi Kingsmith. Omicrono

Dependiendo de qué parte del cuerpo queramos ejercitar, podremos hacer según qué ejercicios. En el caso de abdominales, podremos hacer levantamiento de piernas, plancha lateral, crunch, twists e in and outs, entre otros ejercicios.

Y este es solo un ejemplo. Podremos ejercitar pecho —cruces en polea, aberturas a una mano...—, brazos —curl de bíceps, curl de bíceps a dos manos...— y piernas —sentadillas búlgaras, extensiones de cadera en polea baja...—.

Dichas especificaciones están concentradas en un banco de 34 centímetros de ancho, que tiene una altura y una longitud de 31 y 117 centímetros. Además, es fácil de guardar y almacenar para que no ocupe excesivo espacio en casa.

En este sentido juega un papel vital el sistema de ruedas dobles que facilita el movimiento del propio banco, permitiendo al usuario cambiar el dispositivo de ubicación fácilmente. Por cierto, este modelo integra el kit completo de accesorios.

Para comprarlo solo tendremos que dirigirnos a la página de Decathlon, que dispone de entrega a domicilio y recogida en ubicaciones cercanas. Es importante recordar que se trata de una oferta que puede expirar en cualquier momento.

El envío, eso sí, está gestionado por Techno móvil, aunque con todas las ventajas que ofrece la tienda para con el usuario.