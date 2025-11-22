Así usan drones DJI para misiones de rescate en el Mont Blanc: "Podemos enviarlos a través de las nubes"

Los drones son el invento aeronáutico de esta última década en España. Las últimas generaciones de estos dispositivos se usan en una plétora de campos distintos, incluyendo en el sector agrario donde están muy extendidos.

Sin embargo, también son utilizados para labores de rescate en sitios imposibles. Así lo asegura DJI, que ha mostrado cómo algunos de sus modelos son aprovechados en tareas de alto riesgo en lugares extremos, como el Mont Blanc.

El Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Chamonix (PGHM), la unidad de gendarmería francesa especializada en rescates y seguridad en terrenos montañosos y aislados, se vale de los últimos drones de la compañía china para operar en estas misiones.

Misiones de rescate con drones DJI

DJI destaca el uso de su DJI FlyCart 30, un dron de reparto de gran tamaño que engrosa los útiles de la unidad PGHM para sus misiones. El teniente Loïc de la unidad destaca cómo este dron puede volar siguiendo rutas programadas, incluso a través de las nubes.

Dada la gran cantidad de equipo que deben llevar estos oficiales —equipo médico, anclas, radios, cuerdas, etcétera—, los FlyCart 30 han resultado ser una herramienta indispensable, debido a su capacidad de transportar todos estos útiles a la zona a intervenir.

'Dron vs Montaña' de la PGHM Chamonix.

Según Loïc, esto implica muchas ventajas distintas. Además de aportar tiempo a las víctimas y ahorrarles tiempo, mejora la agilidad operativa, evitando que los equipos de rescate se vean directamente expuestos.

Así, se consigue una menor fatiga para los rescatistas, unas mejores condiciones de intervención, una mayor energía restante para ciertos momentos críticos y una llegada más rápida al emplazamiento donde se encuentra la víctima.

En palabras del teniente, el uso del dron equivale a viajes más ligeros. "El papel del piloto del dron en una misión de rescate de montaña es determinar un punto de entrega y lanzar el dron lo antes posible", expone Pierre, piloto de drones de la PGHM.

La propia unidad ha explicado que con el FlyCart 30 de DJI se han podido transportar cuerdas, desfibriladores, botiquines y equipos de supervivencia básicos, que mantengan a la víctima a salvo hasta que lleguen los rescatadores.

Dron DJI FlyCart 30. DJI Omicrono

El beneficio directo de utilizar drones de reparto, evidentemente, es reducir la exposición de los rescatistas a los múltiples peligros existentes en una misión de rescate, incluso convencional.

Los propios FlyCart 30, dice DJI, están operados por rescatistas externos que sirven para mantener un apoyo importantísimo para estas unidades. De esta forma, los rescatistas ahorran tiempo, optimizan cada fase de su misión y conservan energía en momentos clave.