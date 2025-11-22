Este pequeño reloj con forma de Mac es la solución 'retro' que necesitas para levantarte por las mañanas

La historia del Mac —o del Macintosh, según a quién le pregunte— ha marcado a toda una generación en España. El primer modelo, icónico donde los haya, ha sido el icono de la computación durante los últimos años.

Un nuevo homenaje se acerca en el horizonte. Se trata del MacLock, un dispositivo de Kokogol que busca ser un reloj interactivo económico pero con la estética del primer Macintosh, el modelo de 1984 con su característico tono beige.

En este sentido, el MacLock es un pequeño dispositivo con pantalla integrada que además de permitirnos ver la hora y el día, también muestra un pequeño easter egg estilo Pixel Art muy llamativo.

El MacLock, tu pequeño 'Mac' en la mesita

El MacLock es un reloj de mesita de noche, con la estética del Mac pero sin tener funciones de PC. Pesa 229 gramos, mide 80 x 91 x 112 milímetros y tiene una batería de 1.200 mAh, recargable mediante USB-C.

Un aspecto llamativo es que para encender o apagar el reloj debemos introducir un pequeño disco floppy disk que hace las veces de llave de encendido. Es la única forma de encender y apagar el dispositivo.

MacLock Kokogol Omicrono

El MacLock incluye las clásicas ranuras de puertos, pero sin puertos como tal. Tiene el característico botón de encendido en la parte trasera, una pequeña rueda para ajustar el brillo de la pantalla y botones para el audio y para configurar la alarma.

Se añaden además unas pequeñas pegatinas que emulan la estética del primer Mac. Por ejemplo, se incluyen los logos de Macintosh, una pegatina de producto y pequeños grafismos para el disco floppy incluido.

Todo ello con el clásico blanco beige tanto en el disco como en la alarma característicos de dicha generación, y en un cuerpo ultra compacto que apenas pesa lo mismo que nuestro móvil. Ideal, obviamente, para escritorios y mesitas de noche.

Desde Kokogol afirman que el reloj se ha confeccionado en ABS y PMMA. No solo eso; tanto el manual de instrucciones como las pegatinas también recogen elementos característicos de la Apple de 1984.

Se puede comprar en la tienda de Kokogol a un precio de 29,99 dólares, o lo que es lo mismo, unos 25 euros. Cabe aclarar que este modelo ya ha sido replicado en AliExpress y en otros comercios, por lo que es posible comprar una imitación por incluso menos dinero.