Así se dibuja el futuro del campo, con tecnologías para ganadería y cereales totalmente autónomas y avanzadas

Es en estas fechas navideñas cuando España suele olvidarse de la importancia del campo. Se dibuja un futuro tecnológico, con soluciones como robots para encontrar supercereales o inventos para realizar regadíos usando la mitad de agua necesaria.

En este contexto ha tenido lugar la Agritechnica 2025, una exhibición con soluciones agrarias en distintos campos del sector. John Deere ha presentado sus innovaciones en los segmentos ganadero, lácteo y de cereales.

Sobre todo, destacan unas soluciones autónomas propiedad de la firma como un tractor totalmente eléctrico E-Power, nuevas picadoras de forraje, pulverizadores autopropulsados y rotoempacadoras, entre otros.

Las soluciones de John Deere para el campo

John Deere ha centrado una buena parte de sus esfuerzos en los sectores ganadero y lácteo. En este recalcan la presencia de picadoras de forraje F8 y F9, junto a un nuevo cabezal Kemper 400 Pro con un nuevo diseño de cabina.

Estas picadoras integran cuchillas laterales con capacidad multicultivo y una rueda de transporte central de 360 grados incluida en el cabezal 400 Pro, con un tiempo de cambio entre los modos de transporte y trabajo de apenas 30 segundos.

Solución de John Deere. John Deere Omicrono

Le siguen unas rotoempacadoras de cámara fija y variable con dos modelos, los V45R y V462R que alcanzan un 8% más de rendimiento por su transmisión robusta. Hasta disponen de un sistema que permite a la empacadora oscilar sobre la hilera usando un enganche flexible.

Por otro lado, se sitúa el segmento de cereales de grano pequeño, con una nueva serie de pulverizadores autopropulsados 500R, con tecnología de aplicación y alta eficiencia de última generación.

John Deere incide sobre las funciones más importantes del sistema, que van desde un control de barra BoomTrac Pro2, un control individual de boquillas mediante modulación de ancho de pulso ExactApply y la tecnología PowrSpray para aplicar de forma uniforme los fitosanitarios.

Junto a todas estas novedades, John Deere ha dado a conocer su nuevo tractor 9RX, con un sistema mejorado que usa 16 cámaras independientes para una visión en 360 grados. Estas sirven para calcular la profundidad de trabajo con una mayor precisión en largas distancias.

Solución de John Deere. John Deere Omicrono

La estrategia en cuanto a autonomía se ciñe a una plataforma tecnológica multinivel que primero incluye tecnologías básicas como las pantallas G5. En segundo lugar, esta se amplía con los sistemas de guiado, siembra de precisión y monitoreo remoto de máquinas más avanzados.

Por último, John Deere ha presentado en este evento de Agritechnica su propio porfolio de soluciones de propulsión alternativa, que van desde biocombustibles y diésel renovable hasta sistemas de electrificación.

Es en este último punto donde John Deere presentó su prototipo totalmente eléctrico del tractor E-Power, con cinco baterías KREISEL de hasta 130 CV de potencia y con compatibilidad total con aperos.