El tocadiscos más exclusivo de Audio Technica llega a España: la edición 'Hotaru' de apenas 1.000 unidades

El fabricante japonés Audio-Technica lleva años sorprendiendo con sus propuestas en el sector del audio de alta gama en España. Especialmente en lo que refiere a tocadiscos, con modelos semiautomáticos y rarezas transparentes para enamorar a sus entusiastas.

Ahora, han traído uno de sus modelos más esperados y exclusivos a España. Hablamos del Hotaru, un brutal tocadiscos de Audio-Technica centrado en el diseño del que solo habrá 1.000 unidades en todo el mundo.

Ya se puede comprar en Europa el giradiscos por antonomasia de la firma nipona, incorporando no solo un plato giratorio sino altavoces y amplificadores integrados, así como una especial estructura flotante basada en la repulsión magnética.

El Hotaru aterriza en Europa

El tocadiscos Hotaru integra en su estructura superior el brazo fonocaptor y el motor de corriente continua, ambos levitando sobre la base gracias a unos imanes. El sistema de repulsión magnética ayuda a eliminar las vibraciones tanto de los altavoces como de las fuentes externas.

Dicho concepto no solo permite eliminar toda las vibraciones asociadas a este tipo de dispositivos —manteniendo el paisaje sonoro de los discos reproducidos—, sino que ofrece un efecto visual impresionante valiéndose de un material acrílico translúcido en su plato flotante.

Audio-Technica Hotaru. Audio-Technica Omicrono

El plato en cuestión incorpora un sistema de iluminación interna con tres modos distintos. El primero, el más básico, nos permite elegir entre 20 colores fijos. El modo gradiente realiza suaves transiciones entre las tonalidades de color y el modo enlace responde directamente al ritmo de la música.

De forma paralela, el Hotaru incorpora una base fabricada en aluminio con pies de latón. Esconde un sistema de sonido integrado compuesto por dos altavoces de rango completo de 63,5 mm, aderezado con dos tweeters.

Audio-Technica ha tenido a bien incorporar una salida de línea y otra dedicada al subwoofer, lo que habilita una integración más amplia en sistemas de audio más ricos. La innovación también está presente en la forma en la que el mismo plato se acciona.

Según el fabricante, el plato translúcido se acciona mediante un subplato oculto de tracción por correa. La ventaja de este sistema es que se minimizan todavía más las vibraciones, en este caso producidas por el motor. Sirve además para mantener el rendimiento sonoro y la estética.

Audio-Technica Hotaru. Audio-Technica Omicrono

Hasta el brazo que sitúa la aguja en el disco está hecho en fibra de carbono, muestra del acabado impecable del Hotaru. A esto debemos sumarle el conjunto todo en uno, que aglutina los elementos más importantes del tocadiscos.

Destaca también la cápsula AT-VMx, una versión específica de la cápsula AT-VM740xML con una aguja microlineal y acabada en negro, que se puede cambiar y actualizar a cápsulas MM o MC.

Precio y disponibilidad

Audio-Technica ya ha traído este Hotaru a Europa, pero no debemos cantar victoria si queremos hacernos con él. Solo habrá 1.000 unidades de este espectacular giradiscos en todo el mundo, con un precio de 9.999 euros en territorio europeo.