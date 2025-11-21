OpenAI diseñará el hardware para sus centros de datos: la estrategia para competir con Google en el desarrollo de IA

OpenAI quiere controlar todo el proceso para dar vida a sus modelos de IA. Para ello creará sus propios chips y se ha asociado con Foxconn para diseñar el hardware de sus centros de datos con los que entrenar y ejecutar los grandes modelos de lenguaje natural, la tecnología tras su popular chatbot.

En los últimos meses, OpenAI ha cerrado una serie de acuerdos multimillonarios con proveedores de computación en la nube y fabricantes de chips, desde Nvidia hasta Advanced Micro Devices para aumentar drásticamente su presencia en centros de datos.

El desarrollo de la inteligencia artificial ya no se limita al diseño de modelos y entrenamiento de los mismos con millones de parámetros, la sed de infraestructura física en la que realizar esas operaciones obliga a las empresas a realizar inversiones económicas importantes.

Hon Hai Precision Industry Co., más conocida como Foxconn diseñará y desarrollará conjuntamente racks para servidores de centros de datos con OpenAI. El acuerdo con la empresa que dirige Sam Altman no incluye compromisos de compra específicos, según han informado las empresas.

Además, planea producir cableado, sistemas de alimentación y otros equipos clave para centros de datos en el país. El creador de ChatGPT pretende así satisfacer su creciente necesidad de infraestructura con la que dar soporte a los sistemas de inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, trata de independizarse de la industria creando sus propios chips. Para ello, OpenAI ha anunciado un acuerdo con Broadcom, uno de los mayores productores de semiconductores del mundo, para el desarrollo conjunto de nuevos chips diseñados en exclusiva para inteligencia artificial.

Por su parte, Microsoft ha indicado que planean utilizar el desarrollo de chips de OpenAI para favorecer los suyos. Microsoft es el principal accionista de OpenAI de la que posee un 27% de participación.

ChatGPT Reuters /Dado Ruvic Omicrono

La tendencia de la empresa liderada por Altman es controlar el diseño y fabricación de todo el hardware necesario para seguir desarrollando sus sistemas de inteligencia artificial. Al fin y al cabo, no es lo mismo desarrollar para un 'hardware' genérico que para uno que está diseñado específicamente para las necesidades propias.

Esta estrategia no es exclusiva de OpenAI, otros gigantes dentro de esta frenética carrera también se han propuesto desarrollar sus propios chips y demás equipos, todos con el objetivo final de dejar de depender de terceros como Nvidia y AMD para todos sus proyectos actuales y futuros.

La competencia es cada vez mayor en esta carrera. Tras el anuncio por parte de Google de Gemini 3, Sam Altman ha comunicado a sus empleados que los recientes avances de este competidor en IA podrían “generar algunos obstáculos económicos temporales para nuestra empresa”.

OpenAI ha dedicado gran parte de este año a trabajar con Oracle y SoftBank Group en una ambiciosa iniciativa para invertir 500.000 millones de dólares en centros de datos e infraestructura de IA. Iniciativa que anunció tras el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

Para Foxconn, este último acuerdo subraya una intención a largo plazo de ampliar su papel en el ecosistema de la IA, en parte para reducir la dependencia del ensamblaje de iPhones para Apple.