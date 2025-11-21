Locura de Xiaomi en el Black Friday de Media Markt: un televisor de 75 pulgadas por menos de 500 euros

La apertura de la primera tienda propia de Xiaomi en España sentó las bases de una apuesta por la domótica y los electrodomésticos clave para la firma. Para ello, la compañía dispone de un buen plantel de televisores a precios absurdos.

En el fragor del Black Friday, Xiaomi ha vuelto a tirar la casa por la ventana, esta vez con un brutal televisor de 75 pulgadas y tecnología QLED a menos de 500 euros. Concretamente, a 499 euros en Media Markt.

Si además contamos con miMediaMarkt, entonces el precio se rebajará bastante más, hasta los 425 euros. Un preciazo para un televisor que destaca por su resolución 4K y su estupenda tecnología de pantalla.

Un televisor de 75 pulgadas por menos de 500 euros

Los televisores de Xiaomi se han posicionado como algunos de los mejores modelos del mercado. Este modelo pertenece a la gama Xiaomi TV A Pro 2026, por lo que es uno de los más novedosos de la línea de televisores de la empresa china.

La clave está en su tecnología QLED con puntos cuánticos, que permite obtener un mayor nivel de contraste y una profundidad de color mayor. Por si fuera poco, disponemos de una tasa de refresco de 120 Hz con HDMI 2.1 integrado.

Televisor de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

La Xiaomi TV A Pro 2026 disfruta de un extenso panel de 75 pulgadas potenciado con Google TV como sistema operativo principal. Su apartado multimedia se ve aderezado por un diseño premium casi sin bordes y por Dolby Atmos y DTS:X en la parte del sonido.

Una plétora de tecnologías de pantalla dan vida a esta tele de Xiaomi, como serían HDR10+, un procesador Quad cortex A55 para mover todo el sistema sin problemas y modos de imagen especializados, como un modo Filmmaker para consumir contenido con calidad profesional.

Xiaomi también destaca como este modelo está específicamente pensado para jugadores, con un modo Game Boost que fuerza la tasa de refresco a partir de 60 Hz con una claridad mejorada que aumenta la fluidez de las imágenes.

Otros añadidos incluyen un sistema de atenuación CC con luz azul reducida que reduce la fatiga visual, un mando Bluetooth con cobertura en 360 grados, y Bluetooth 5.0 así como WiFi integrado para enviar contenido al televisor en apenas unos pasos.

Es importante recalcar que esta Xiaomi A Pro de 75 pulgadas está agotándose. Este preciazo de Xiaomi está teniendo sus consecuencias y por ello, se están vendiendo las últimas unidades. Si te lo estabas pensando, entonces hazte con ella cuanto antes.