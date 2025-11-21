Apple se prepara para lanzar sus nuevos iPhone y MacBook baratos para principios de 2026, según varios analistas

Apple no ha parado de copar el año de lanzamientos incluso antes de terminar el 2025. España ya ha recibido los estupendos iPhone 17, los AirPods Pro 3, los nuevos Apple Watch y una nueva plétora de productos con los chips M5. Ahora le tocará el turno a los productos baratos.

Desde hace meses se llevan rumoreando los productos más económicos de Apple, como el cacareado MacBook Air con chip de iPhone y el iPhone 17e. El analista Jef Pu, de GF Securities, vaticina que veremos todos estos dispositivos a principios de 2026.

Apple podría aprovechar el primer trimestre del año para centrar sus lanzamientos en los móviles, tabletas y ordenadores más baratos de todo su porfolio, incluyendo los iPad de 12ª generación que complementarán a los recientes iPad Air M3 e iPad Pro M5.

Nuevos productos baratos de Apple en 2026

Esta vez ha sido Jeff Pu el que ha dado su predicción en un informe de investigación citado por MacRumors. En él vemos el lanzamiento de los iPhone 17e en primavera, junto a un iPad de 12ª generación y el primer MacBook con un chip A18 Pro.

Primero, fechas. El analista Ming-Chi Kuo ya adelantó la existencia de este MacBook en verano, explicando que este dispositivo entraría en producción a finales de 2025 para llegar a las tiendas en los primeros meses del 2026.

La clave de este MacBook es que sería sustancialmente más económico que los MacBook Air básicos, con la salvedad de que en vez de incorporar un chip de la gama M, montará un SoC A18 Pro. El mismo que vemos en los iPhone 16 Pro y Pro Max.

En cuanto a la estética, los portátiles incorporarán un chasis completamente de colores. Incluso hay algunos que han adelantado que en vez de aluminio, dichos MacBook harán uso de un chasis más próximo al plástico, aunque esto no se ha confirmado en absoluto.

Es cierto que los chips M y los procesadores AX tienen la misma arquitectura ARM, pero los niveles de potencia son esencialmente distintos. Un MacBook con chip A18 será capaz de hacer tareas típicas del día a día, eso sí.

Por otro lado tendremos los iPhone 17e, la evolución lógica de los iPhone 16e estándar. Serán fundamentalmente parecidos a los iPhone 16 más económicos, compartiendo el mismo sistema de cámara única y presumiblemente, el mismo notch.

iPhone 16e Chema Flores Omicrono

Los rumores hablan de cómo el iPhone 17e podría incorporar una Dynamic Island similar a la que llevan todos los iPhone desde los iPhone 14 Pro, así como un sistema de imanes MagSafe; la gran carencia que marcó a los iPhone 16e en su concepción.

Mark Gurman, otro filtrador que ha confirmado varios de los rumores que recoge Pu, ha relatado que en pos de diferenciar los iPhone 17e de los 17 estándar, los aspectos clave serán muy distintos, con claras limitaciones en el modelo más inferior.

Gurman dejó claro que los iPhone 17e mantendrán el mismo panel OLED de los 16e (que a su vez es el mismo que el de los iPhone 14 y 13, a 60 Hz) y que más que probablemente reciba la ya mencionada Dynamic Island en detrimento del MagSafe.

Por último se sitúa el iPad de 12ª generación, el más barato de toda la gama de Apple. No habrá cambios importantes en esta nueva generación, con un diseño prácticamente idéntico y un chip A18 para ejecutar funciones de Apple Intelligence.