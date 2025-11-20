Elon Musk promete la creación de un centro de datos de 500 megavatios en Arabia Saudí con el respaldo estatal

La carrera por la inteligencia artificial no solo es una cuestión de eficiencia en la IA. En España, estamos viendo megaproyectos como Stargate con una capacidad de computación extrema que incluso, se propusieron en entornos espaciales.

Elon Musk, al igual que Meta o Google, están sumergidos en esta carrera con su startup xAI. Por ello, el magnate ha anunciado la creación de un centro de datos masivo, de 500 megavatios directamente en Arabia Saudí.

Lo hará de la mano de Humain, la empresa estatal de inteligencia artificial gestionada por el país, usando chips de Nvidia. Una iniciativa que tiene como objetivo competir no solo contra Google o Microsoft, sino contra sus mayores rivales; Anthropic y más importante aún, OpenAI.

Arabia Saudí acogerá un centro de datos

En mayo Arabia Saudí presentó Humain, una firma estatal centrada en la IA sustentada por el propio país bajo el paraguas de la iniciativa Vision 2030. El proyecto estaba respaldado por el príncipe Mohammed bin Salman y el Fondo de Inversión Pública saudí (PIF).

Precisamente en un foro de inversión realizado entre Arabia Saudí y Estados Unidos celebrado en Washington se han podido ver tanto a Elon Musk como a Jensen Huang, CEO de Nvidia y principal proveedora de chips para inteligencia artificial.

Elon Musk asiste a la ceremonia de inauguración de la nueva Gigafábrica de Tesla para coches eléctricos en Grünheide, Alemania, el 22 de marzo de 2022.

Es en este contexto donde Musk ha prometido la creación de este centro de datos en colaboración estrecha con Humain y Nvidia, presente en el evento junto al príncipe heredero Salman. Eso sí, no ha dado fechas ni datos técnicos concretos.

Lo cierto es que esto ya venía de largo. Hace un tiempo que se supo que efectivamente, Humain estaba negociando con xAI para suministrar un supuesto centro que pasaría a tener gigavatios, en lugar de los 500 megavatios establecidos.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante el evento 'Winning the AI Race' organizado por Donald Trump. Reuters

De hecho, en la propia conferencia, se puede ver un momento extraño por parte de Musk, Huang y Salman. Musk, visiblemente confundido, habla de una cantidad inicial de 500 gigavatios, para luego ser corregido por sus dos interlocutores.

Según Bloomberg, será el próximo martes cuando Estados Unidos aprobará la venta de chips de inteligencia artificial avanzados a Humain, que presumiblemente acabarán en manos de Elon Musk con este mismo centro de datos.

La construcción de centros de datos mastodónticos ha sido una constante en los últimos meses, con el objetivo de otorgar la capacidad computacional necesaria para desarrollar grandes modelos de IA y la tan cacareada inteligencia artificial general (AGI).

Y no faltan proyectos. Meta prometió superar a OpenAI en julio de la mano de un Mark Zuckerberg entusiasmado por la IA, prometiendo la construcción de centros de datos del "tamaño de Manhattan".

A principios de año se anunció Stargate, un proyecto gigantesco para invertir hasta 500.000 millones de dólares en IA que arrancaría con un centro de datos en Texas. Un centro que sería solo el comienzo, ya que acabaría por extenderse a otros estados del país.