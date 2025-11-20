Adiós a los ‘riders’: Uber empieza a repartir comida a domicilio con robots autónomos en Reino Unido
Esta prueba dará forma a un futuro que la misma empresa califica de híbrido, donde máquinas y humanos operarán en sus distintas divisiones.
Aunque proyectos como el de Amazon no hayan triunfado en este sentido, los avances en la idea de repartir paquetes con robots siguen adelante. De hecho, Amazon plantea un futuro en el que sus robots humanoides puedan sustituir a los repartidores humanos más pronto que tarde.
La siguiente en intentarlo será Uber, que según ha afirmado a Bloomberg comenzará a probar entregas de comida con robots autónomos, que se moverán por las aceras de Reino Unido a partir del próximo mes de diciembre.
Europa será el mercado clave para una Uber que probará suerte con los repartos de comida autónoma mediante Uber Eats, forjando nada menos que una docena de alianzas que llevarán a una suerte de futuro donde las operaciones de Uber se harán con humanos y robots.
Robots repartiendo a lo largo de Reino Unido
Cabe aclarar que Uber no es ajena a esta idea de reparto a domicilio con robots. En mercados como Japón o Estados Unidos, desde hace un tiempo ya, está instaurado este modelo que pasa por el reparto de comida en Uber Eats usando robots con ruedas.
Esta misma idea es la que Uber quiere traer a territorio europeo, comenzando con Reino Unido de la mano de la firma Starship Technologies —no confundir con la nave espacial que prepara Elon Musk con SpaceX—.
La elección de esta empresa no es casual. Starship opera en San Francisco y dispone de la mayor flota de robots de reparto autónomos del mundo, aglutinando 2.700 máquinas distribuidas en más de 270 ubicaciones.
El nuevo acuerdo de colaboración global entre la compañía y Uber servirá para implementar estos sistemas de reparto autónomo mediante robots que correrán por las aceras, primero en Reino Unido y luego en más zonas de Europa para 2026.
Estos son unos robots impulsados por inteligencia artificial que, dice Starship, ha gestionado nada menos que 9 millones de entregas en 7 países distintos. Antes de que acabe el año, se desplegarán estas entregas en el país, operando con un nivel 4 de autonomía.
Dichos robots podrán completar entregas en menos de media hora en distancias de hasta 3 kilómetros. Cabe aclarar que su flota de robots ya mencionada cruza más de 100.000 veces las calles cada día, resultando en un conjunto de datos de aproximadamente 200 millones de cruces.
La clave está en que los robots Starship usan este conjunto para entrenar sus modelos de IA y sobre todo mejorar su rendimiento a la hora de realizar las entregas, por lo que los robots cuentan con la posibilidad de mejorar su rendimiento con el tiempo.
El objetivo último de Uber no es otro que potenciar su servicio de reparto a domicilio Uber Eats con esta flota de robots, que pasarán a estar presentes en más mercados europeos en los próximos meses.
Todo ello desembocará en un llamado futuro híbrido, donde una buena parte de las entregas de Uber Eats se realicen con estos robots mientras que los viajes, de momento, sigan llevándolos a cabo operarios humanos.
Esto podría cambiar, eso sí. En septiembre Uber anunció otro acuerdo, esta vez con la empresa china Momenta para comenzar a probar su servicio de robotaxis en Alemania, para probar coches autónomos de nivel 4 para el año 2026.