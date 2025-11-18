DJI va a por GoPro con la nueva Osmo Action 6, la primera cámara de acción en incorporar apertura variable

Una constante a lo largo de las cámaras de acción como la reciente DJI Osmo Nano presentada en España es su apuesta por las grandes resoluciones. La DJI Osmo 360, sin ir más lejos, presumía de 8K a 50 fps como principal punto de venta.

DJI ha cambiado completamente de tercio con la nueva DJI Osmo Action 6, la primera cámara de acción de la empresa en contar con un sistema de apertura variable. Básicamente, cuenta con un sistema mecánico para abarcar aperturas de f/2.0 a f/4.0.

Todo ello potenciado con un nuevo sensor cuadrado de 1/1,1 pulgadas, que según DJI ofrece nada menos que 13 pasos y medio de rango dinámico y sistema para grabar en curva logarítmica D-Log M de 10 bits de profundidad de color.

La nueva DJI Osmo Action 6 es real

La clave de esta cámara es la apertura variable que regula la entrada de luz al sensor, con un rango como ya hemos mencionado que comienza en el f/2.0. Un sistema totalmente personalizado para el usuario que podrá usarse de forma automática o de forma manual.

Por ejemplo, en su modo automático, la cámara adaptará el sistema a las necesidades del entorno, con una apertura totalmente ajustada dentro de cada rango. Si necesitamos más luz, la apertura se abrirá más para permitir un mayor paso de luz.

Sistema variable de la DJI Osmo Action 6. DJI Omicrono

¿Qué es la apertura en fotografía? Si nos ceñimos a la fotografía, la apertura refiere a un complejo sistema óptico que determina la cantidad de luz que pasa a través de una lente en base a un orificio circular. En los objetivos, este orificio se regula con el llamado diafragma.

La apertura está regulada por el diafragma, una estructura interpuesta compuesta por palas para regular la cantidad de luz que entra en el sistema, a medida que se abre o cierra el orificio. Este sistema se mide por el famoso valor F de los objetivos, que más que probablemente habrá visto más de una vez.

Aperturas. Wikimedia Omicrono

Los objetivos suelen incluir los valores de apertura máximos y mínimos. El valor F nunca puede bajar del mínimo del objetivo, ya que ese es el punto de máxima apertura de sus palas, aunque sí subir (ya que se cierra). El valor se mide en pasos que van escalonados.

Cuanto más bajo es el valor F, más abierto está el orificio y más luz deja pasar al sensor. Cuanto más alto, más cerrado y menos luz deja pasar. Los pasos pueden ir desde F/1.0 (aunque hay lentes con valores menores) hasta F/22, que es el punto más cerrado de las palas, siempre hablando de objetivos fotográficos convencionales.

Izqu.: poca profundidad de campo. Der.: mucha profundidad de campo. fir0002 flagstaffotos en Wikimedia Omicrono

Cambiando la apertura del objetivo, se regula el máximo paso de luz hacia el obturador, dejando pasar más o menos luz a la cámara a través de la lente. Si bien el tema de la profundidad de campo es más complicado, podemos resumirlo en el famoso efecto bokeh.

Cuanto menor es la profundidad de campo, más desenfoque obtendremos en las fotografías con un sujeto principal. Cuanta más profundidad de campo tengamos, más enfocado se verá todo. A medida que el valor F de la apertura baja, menos profundidad de campo obtenemos y viceversa.

Si queremos hacer el famoso efecto bokeh con gran desenfoque, necesitaremos una lente de valor F bajo, como por ejemplo una lente 1.2, 1.4, 2.0 o 2.8. Si por el contrario queremos que todo salga perfectamente enfocado, deberemos subir el valor F a cifras de entre 8 y 22.

La DJI Osmo Action 6 adopta un sistema prácticamente calcado, aunque con las limitaciones que implica aplicar este método a un cuerpo tan pequeño. En este sentido, el máximo de apertura se queda en 4.0.

DJI, sin ir más lejos, menciona un modo efecto estrella que transforma las luces de la ciudad en destellos estelares. Este efecto se consigue precisamente cerrando la apertura al máximo, añadiendo un efecto creativo muy usado en fotografía.

Este sistema permite regular la cantidad de luz que llega al nuevo sensor CMOS de 1/1,1 pulgadas de la cámara, con píxeles fusionados de 2,4 μm, con soporte para grabar hasta 4K a 120 fps en formato 4:3.

Todo ello aderezado con un sistema de reducción de ruido y el sistema de apertura variable, logrando unos resultados nítidos y profesionales en cualquier situación lumínica. Sobre todo en entornos oscuros, con su modo supernoche dedicado para captar 4k 60p.

DJI también ha tenido a bien incluir un modo de grabación logarítmico D-Log M de 10 bits, junto a una vista previa D-Log M para controlar tanto el color como la exposición en tiempo real.

DJI Osmo Action 6. DJI Omicrono

¿Y qué hay de sus modos de. grabación especiales? La DJI Osmo Action 6 presume de un modo personalizado para grabar primero y recortar después en post-producción. No falta un modo Súper Slow Motion, con posibilidad de grabar hasta 4K 120 fps.

Este sistema puede generar una reproducción de hasta 32X a 1080p, interpolando fotogramas grabando a 1080p en 240 fps consiguiendo un efecto equivalente a 960 feos si reproducimos el metraje a 1080p 30 fps.

Por supuesto, la DJI Osmo Action 6 dispone del famoso modo de estabilización RockSteady 3.0 característico de otros productos de la empresa, además de un modo zoom 2X sin pérdidas. Un detalle interesante es la capacidad de acoplar lentes de distinto rango focal.

DJI ofrece la posibilidad de acoplar un objetivo macro para tener una distancia de enfoque mínima de 11 centímetros. No es el único; también se puede acoplar un objetivo de ampliación de FOV (Field of View) para pasar de un campo de visión de 155 a 182 grados.

Accesorios de la DJI Osmo Action 6. DJI Omicrono

Por último, cabe destacar la autonomía de la DJI Osmo Action 6, con una batería preparada para entornos fríos que puede durar hasta 4 horas. Junto a estas baterías equipadas con carga rápida, nos encontramos con 50 GB de memoria interna en la cámara.

Precio y disponibilidad

La DJI Osmo Action 6 se puede comprar en España a un precio básico de 379 euros, para el pack básico que incluye cámara, batería, soporte adaptador de liberación rápida bidireccional, una base adhesiva, cables y parches antideslizantes.

Se venderá un segundo pack a 479 euros con todo lo incluido en el anterior pack, pero añadiendo dos baterías Plus Osmo Action, un tornillo de fijación Osmo Adicional, otro soporte de adaptador de liberación rápida, un estuche de baterías multifuncional y un brazo extensible de metro y medio.

Entre los accesorios que podremos acoplarle a esta cámara disponemos de objetivos macro y aumento de FOV, cubiertas de objetivos, juegos de filtros ND y correas, entre otros.