Un robot humanoide, azafato de vuelo: así es el vídeo viral de una máquina de Unitree en un avión

Los robots humanoides están llamados a ser la próxima revolución en la industria. España ya ha visto lanzamientos como el del 1X NEO o el de los Walk S2 de UBTech. Ya se ha presentado al aparentemente primer robot humanoide azafato del mundo.

Esta campaña de publicidad en redes sociales proviene de la aerolínea rusa Pobeda y muestra a lo que parece ser un robot Unitree G1 haciendo las veces de auxiliar de vuelo. Esto convertiría a dicha aerolínea en la primera en hacer algo así.

En los metrajes es posible ver al G1, apodado 'Volodya', haciendo ciertas tareas que usualmente están reservadas a operarios humanos, como saludar a pasajeros, realizar gestos con indicaciones para medidas de seguridad en pleno vuelo, entre otros.

El robot ruso convertido en azafato

Lo cierto es que en el vídeo se intuye bastante poco qué hace exactamente el robot en la aerolínea. Lleva una camiseta de la compañía, y se encarga de interactuar con jóvenes y clientes por igual, revisando sus billetes o saludándoles.

Durante todo el trayecto, el robot interactuó con los pasajeros, imitando las labores de una azafata. Eso sí, asistido casi de forma total por humanos. Es decir, no parece que este robot fuera totalmente autónomo al menos en este entorno.

Se han publicado más vídeos promocionales de 'Volodya', realizando estas mismas labores. El problema es que no han generado la reacción positiva que seguramente Pobeda esperaba por parte de los internautas.

No han sido pocos los que han puesto el foco en la problemática de introducir un robot así en vuelos comerciales. Por ejemplo, está el asunto de la automatización. Hay quién ha asegurado que las azafatas podrían acabar siendo sustituidas por dispositivos.

Además, estos robots podrían descontrolarse o fallar en pleno vuelo, suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para los integrantes del vuelo. En el menor de los casos la tripulación tendrá que atender a este dispositivo. En el peor, podrían verse implicados pasajeros.

También se ha teorizado sobre la idea de que Pobeda haya utilizado un robot Unitree G1 para granjear visitas, ya que en los servicios de azafatas no hay tareas que requieran sí o sí el uso de un robot potenciado con IA.

No es la primera vez, eso sí, que hemos visto aerolíneas que han coqueteado con la idea de introducir tecnologías innovadoras en sus servicios. Qatar Airways sin ir más lejos presentó una suerte de humana virtual con IA en una 'cabina digital', llamada Sama 2.0.

Está por ver si la automatización con robots acaba llegando a la aviación o si por el contrario esta es una simple prueba de concepto, usada en parte para atraer visitas en unas redes sociales cada vez más necesarias para la visibilidad