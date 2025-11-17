El lanzamiento del iPhone cambiará para siempre: Apple prepara un cambio radical en el calendario de lanzamientos

Pese al éxito que han supuesto los nuevos iPhone 17, se ha hablado muchísimo de futuros modelos como los iPhone Air 2. Este modelo, que primero se confirmó y luego se retrasó según los rumores, ha generado un gran debate en cuanto a rumores.

Ha sido Mark Gurman, experto en Apple por parte de Bloomberg y conocido filtrador por sus aciertos el que ha arrojado luz sobre los iPhone Air 2 y los futuros móviles de Apple. En este sentido, Gurman ha hablado de un cambio completo en el cronograma de lanzamientos.

La "mayor transformación de la historia" de los iPhone en palabras de Gurman, indica que Apple cambiaría totalmente su calendario de lanzamientos. Así, serían los iPhone Pro e iPhone Fold —los plegables— los primeros en lanzarse, seguidos de los iPhone Air e iPhone estándar.

Novedades en los lanzamientos de los iPhone

De forma histórica, Apple casi siempre ha lanzado sus teléfonos —o más bien, los ha presentado— en otoño. La ya tradicional keynote de septiembre para los iPhone comenzó con los iPhone 4s, tras una serie de retrasos con los servicios a estrenar de Apple.

En un principio, Apple lanzaba sus iPhone en verano. En 2011, Apple sufrió retrasos relacionados con su nuevo sistema operativo iOS 5 y el asistente Siri. De esta forma, se vieron obligados a retrasar este dispositivo a otoño; una decisión que acabó por ser la más idónea para Apple.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

Casi un quindenio después, Apple hará otro cambio sustancial. Según Gurman, Apple presentará los iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el iPhone plegable en otoño del 2026. Los iPhone más básicos, como los iPhone 18, 18e y el Air 2 pasarán a lanzarse unos seis meses después.

Básicamente, los iPhone más caros verían la luz en otoño y los más baratos, en primavera del siguiente año. Gurman prevé que esta será una tendencia a largo plazo, con unos 5 o 6 modelos lanzados de forma anual.

La duda recae sobre este iPhone Air de segunda generación. Los últimos rumores afirman que Apple lo retrasaría para 2027, con la idea de otorgarle una segunda cámara a tenor de unas ventas que estarían por debajo de lo esperado para este modelo ultradelgado.

Existen dos escenarios posibles; que Apple decida lanzar este iPhone Air 2 en primavera del 2027, o que se vaya a otoño de ese mismo año. También existe la opción menos deseada, que pasaría por una cancelación total del producto.

Novedades en Siri. Apple Omicrono

Pero, ¿por qué cambiar de repente este calendario de lanzamientos? Lo cierto es que tiene sentido. El problema de lanzar tantos dispositivos a mediados de año o finales es que se concentra gran parte del trabajo de ingeniería en esas fechas.

Equipos como los de ingeniería o marketing se veían saturados ante la llegada de este período otoñal, algo que se pudo ver con el problema de Apple Intelligence y la WWDC 2024. Recordemos que la WWDC y la keynote de los iPhone se diferencian en unos pocos meses.

Diversificar estos lanzamientos permitirá a Apple tener lanzamientos repartidos a lo largo del año, cubriendo huecos del año que de otra forma quedarían ausentes de productos. Un beneficio directo para una Apple abocada a explorar nuevos mercados de hardware y software.

Además del evidente plegable que se está rumoreando sin cesar, Gurman también adelanta la llegada de un nuevo modelo de iPhone totalmente nuevo, con "pantalla de cristal curvado" y una cámara bajo la pantalla.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Esto se alinea con los recientes rumores sobre un cambio de nombre en los iPhone, que se saltarían el número 19 para alinearse con el 20 aniversario de estos teléfonos. De esta manera, veríamos los iPhone 20 o iPhone XX en lugar de los iPhone 19, con mejoras sustanciales en cuanto a diseño.