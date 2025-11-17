Calefacción barata gracias al bitcoin: la solución que están adoptando hogares de EEUU minando 'criptos'

Una lámpara de bitcoin se exhibe en el evento de criptomonedas 'Bitcoin Treasuries Unconference' en Nueva York. Reuters

Mucho ha llovido ya desde la fiebre del minado de criptomonedas hace casi 10 años. En España, era habitual ver a empresas como Intel y a hackers de todo tipo intentando perseguir estas 'criptos' con iniciativas a cada cual más peculiar.

Ahora se perfila una idea con la llegada del invierno: utilizar el calor resultante de usar grandes dispositivos para minado de criptomonedas en pos de calentar hogares. Es una solución que ya se está planteando en Estados Unidos, explica la CNBC.

La idea sobre el papel es genial, ya que se aprovecha el brutal gasto energético y la energía residual generado por los dispositivos de minado para calentar una estancia y ganar dinero entre medias. Sin embargo, esta es una idea con muchos 'claroscuros'.

Generar calor minando criptos

Primero, hemos de entender qué implica el minado de criptomonedas. Este es un procedimiento que requiere una ingente cantidad de recursos por parte del hardware usado para estas operaciones, que deben realizar brutales operaciones matemáticas cada segundo.

Ya sea mediante GPUs o CPUs, es necesario una buena cantidad de cómputo para realizar los problemas criptográficos necesarios en pos de minar criptomonedas. Básicamente, pone al máximo el hardware usado en el proceso.

Representación física de varios bitcoin. EFE

Toda esta maquinaria libera energía en forma de calor, el cual es constante ya que la minería fuerza a los equipos al máximo de forma constante, sin pausa de ningún tipo. Esto hace que los chips o GPUs usados en estos procesos se calienten todavía más.

Tanto es así que ya hay dispositivos que prometen aprovechar este calor y disiparlo para calentar estancias. La sección Wirecutter del The New York Times probó uno llamado Heatbit Trio, un calefactor que también permite minar criptomonedas por 900 dólares.

Tal y como explican en su análisis, este sistema simplemente es un procesador encargado de minar criptomonedas equipado con una bobina de calefacción. Puede operar a 1.400 W máximos, mientras que la CPU se conecta a una pool de minería y así empezar a minar.

La firma de activos digitales noruega K33, pensada para ofrecer soluciones tecnológicas en mercados financieros, estimó que la minería de Bitcoin genera unos 100 TWh de calor al año, suficiente para calentar todo un país.

Imagen de distintos tipos de criptomoneda. Reuters

Obviamente, debemos entender que estos sistemas de minería de criptomonedas sirven para suplir parcialmente la factura de la luz. No hay ni rastro de esas vidas de lujo prometidas por los famosos 'criptobros', que aseguran que con este negocio se consiguen cifras de dinero astronómicas.

La idea, por ende, es usar la potencia de cálculo de las GPU en minería para calentar hogares. Y es que toda la energía consumida por estos procedimientos acaba liberándose en forma de calor, lo que nos ahorra en teoría el uso de calefacción.

El problema es que estas soluciones son usualmente más rentables cuando se aplican en entornos industriales o de gran escala, que requieran soluciones de climatización acordes. Por ejemplo, un centro de datos podría aprovechar todo este calor resultante para paliar las bajas temperaturas de su entorno.

En EE.UU ya hay incluso empresas dedicadas a este fin. Es el caso de Softwarm, que reutiliza el calor generado por la minería de Bitcoin para extraer y calentar agua. Con sus mineros de Bitcoin, se consiguen estos mismos resultados pero generando más dinero en bitcoin que el coste energético requerido, dice la empresa.

Varias criptomonedas sobre billetes de dólar. Reuters

Y hay más. Algunos expertos han incidido sobre el hecho de que la minería de Bitcoin está sobre todo acotada a los entornos industriales. Un dispositivo doméstico como un ordenador o incluso una red de estos dispositivos no sería suficiente para minar bitcoin, al menos a una escala razonable.

Las granjas de Bitcoin que sí cuentan con equipo especializado incluyen además chips específicamente ideados y optimizados para este fin, consiguiendo minar una cantidad de estas criptomonedas muy superior a la que consiguen sus homónimos domésticos.

A esto le sumamos que los dispositivos como el testeado en el NYT generan una cantidad pírrica de 'criptos', claramente insuficiente para paliar un gasto energético que corre a cargo de nuestro bolsillo.

Esto no quiere decir que esta propuesta no sea totalmente inútil. Expertos en el sector energético están abiertos a estudiar esta vía en un contexto de uso más generalizado, con equipos portátiles más potentes aplicados a otros casos de uso más convenientes.

Por ejemplo, estos equipos podrían servir para calentar agua, o para potenciar otros equipos mediante este calor residual. Sin embargo, todo este concepto está aún en pañales, por lo que quedan años para comprobar sus beneficios directos.