Dreame se lanza al asalto de los hogares con un aluvión de lanzamientos: trituradores, purificadores y freidoras de aire

El reciente evento IFA del 2025 ha servido para que el panorama tecnológico en España se vuelque con los electrodomésticos. Mientras Xiaomi asalta nuestros hogares, firmas como Dreame van más allá intentando propuestas cuanto menos peculiares.

En celebración del 11 de noviembre, la compañía china ha dado a conocer nada menos que tres nuevos productos pensados para el hogar: un purificador de aire para mascotas, un triturador de residuos de comida y una freidora de aire.

Esta última sorprende, ya que recoge el testigo de la reciente Ninja CRISPi, la freidora de aire modular con cambio de recipiente que pudimos probar en EL ESPAÑOL - Omicrono y cuyo formato podría ser el nuevo estándar en los meses venideros.

Los nuevos dispositivos de Dreame

Comenzamos con el Dreame SF25, un triturador de comida en forma de caja que tiene un fin muy concreto: eliminar por completo los restos de nuestros desayunos, almuerzos y cenas para evitar que se acumulen en la basura.

Hablamos de una caja, que realiza un procesamiento en seco que se encarga no solo de triturar los alimentos, sino de secarlos y desodorizarlos transformándolos en residuos estériles fácilmente desechables.

Triturador de alimentos. Dreame Omicrono

Dreame habla de una reducción de volumen de residuos de nada menos que un 90%, ya que seca la cámara interna de su interior y transforma los restos de comida en residuos secos. Así, se evita la contaminación del agua y los atascos en tuberías.

Dicho proceso tiene una duración de entre 4 y 6 horas, resultando en un residuo inodoro y totalmente deshidratado que se puede guardar durante varios días. Incluso se puede compostar en el jardín mezclándolo con tierra.

El dispositivo se vale de un sistema Trion Triple-Blade de triple cuchilla que tritura todo lo que haya en el Dreame S25F en apenas unos segundos, incluyendo huesos, cáscaras duras o pan.

No falta un filtro de carbón activo lavable típico de sistemas de purificación que evita que haya malos olores en el aire. Por si fuera poco, el triturador solo ocupa la altura de una hoja A4 emitiendo además muy poco sonido, apenas 27 decibelios.

Dreame AP10. Dreame Omicrono

Junto al triturador Dreame ha lanzado un purificador para mascotas, el Dreame AP10, que absorbe el pelo que estas sueltan mientras purifica el aire. Su forma está pensada, por otro lado, para entretener a los animales de la casa.

Su diseño, que integra un rascador y un juguete desmontable (así como un láser) esconde un sistema de retorno de aire con alta presión negativa en 360 grados, que crea una diferencia de presión entre el producto y la habitación.

Su sistema de purificación en cinco etapas elimina la presencia de bacterias en un 99,9%, gracias a elementos que van desde un filtro de algodón hasta un filtro compuesto de alta eficiencia, pasando por otro filtro de carbón y una luz UVC, seguido de un clúster interno de iones negativos.

Sorprendentemente, cuenta con una pantalla LED y es totalmente inteligente por lo que se puede manejar con la app Dreame para la casa, que permite entre otras cosas controlar el purificador y monitorear la calidad del aire.

Freidora de Dreame. Dreame Omicrono

Por último se sitúa la Dreame Tasti Glass Air Fryer, una freidora de aire de cristal 5 en 1 totalmente portátil que en palabras de la empresa, combina las funciones de una freidora de aire y una fiambrera para llevar.

El concepto es prácticamente el mismo que da vida a la Ninja CRISPi; dos recipientes de cristal (2,5 y 4,5 L respectivamente) y un módulo de calor que se posiciona sobre los mismos. Eso sí, sin necesidad de usar adaptadores.

Mientras que los envases nos dan la posibilidad de ver cómo se cocinan los alimentos, la propia freidora de aire se sitúa sobre los recipientes en un diseño desmontable fácil de acoplar y transportar.

Una vez cocinado todo, podemos llevarnos el plato directamente en el recipiente con su bandeja de acero inoxidable y su tapa sellada que evita que se pueda filtrar nada fuera de los envases.

Dreame Tasti Glass. Dreame Omicrono

Dreame ha incorporado algunos detalles propios a este diseño, como una etiqueta termosensible situada en el vidrio que nos avisa del calor funcionando como alerta visual y un depósito de agua integrado que durante la cocción libera vapor.

La firma destaca su tecnología de aire caliente con circulación envolvente, que evita la necesidad de voltear los alimentos de vez en cuando para cocinarlos del todo. Por supuesto, también tiene sus cinco modos preestablecidos y una práctica pantalla LED de control.

Precio y disponibilidad

Estos tres productos se pondrán a la venta este mismo mes de noviembre, con sus respectivas ofertas de precios rebajados por tiempo limitado. Estos son los precios y la disponibilidad: