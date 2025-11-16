Las barbacoas no son sólo para el verano: este nuevo modelo modular se convierte en una gigantesca cocina exterior

De un tiempo a esta parte se ha ido poniendo de moda el concepto modular. Una idea que permite conformar un producto mediante módulos, ya sean robots cuadrúpedos o sistemas de calefacción innovadores.

La compañía Weber ha dado a conocer su BBQ Kitchen, una idea parecida pero esta vez aplicada a su cocina. Este dispositivo permite esencialmente tener una cocina exterior personalizable con acabados de alta calidad en nuestro hogar.

Esta idea de 'barbacoa modular' integra, entre otras ventajas, las barbacoas de gas de la firma Weber, creando un sistema de cocina completo pensado para exteriores, pudiendo personalizar el diseño en función de las necesidades del usuario.

Una barbacoa de exterior modular

La BBQ Kitchen se puede componer de un buen abanico de añadidos modulares, como las barbacoas de gas GENESIS, SUMMIT o SPIRIT de Weber. También es posible añadirle módulos de frigoríficos, armarios resistentes al día a día, fregaderos o esquineros.

Varios ejemplos abarcan desde pequeñas islas compactas para balcones hasta grandes cocinas exteriores para terrazas en núcleos apartados. Se pueden configurar desde los estilos hasta los materiales de cada uno de estos módulos en la web de la firma.

Variación 210 de la BBQ Kitchen. Weber Omicrono

Weber habla de materiales inequívocamente premium con encimeras de acero inoxidable cepillado y módulos galvanizados con recubrimiento en polvo, pensados para aguantar las inclemencias del tiempo exterior.

Todo el conjunto se puede configurar con una herramienta digital potenciada con realidad aumentada, que entre otras cosas permitirá al usuario visualizarla en la terraza mediante el smartphone, ajustando además su tamaño y diseño en tiempo real.

Tanto es así que Weber promete hasta 18 colores de encimera y un buen puñado de acabados incluyendo superficies ultrarresistentes de Dekton, fabricadas enteramente en España, explica la compañía.

La BBQ Kitchen admite varias configuraciones predeterminadas. La configuración más grande, la 431, incluye dos módulos de cajón, un módulo de puerta, un módulo con quemador lateral y la barbacoa, que podremos elegir nosotros mismos.

Esta, para hacernos una idea del precio, cuesta en la web 5.699 euros a la que hay que sumarle una barbacoa central que aumenta el precio según cuál escojamos. La variante más económica dentro de estos presets es la 210, por 2.999 euros sin barbacoa.

Como decimos, toda la configuración del dispositivo está disponible en la página web de la empresa, donde se podrán escoger los módulos y la barbacoa asociada a las configuraciones que elija el usuario.