Así son los nuevos Seiko Prospex Alpinist, los relojes para los amantes del montañismo que homenajean su pasado

Estamos en un momento en el que los relojes de lujo tienen un apogeo en España. Seiko, la famosa compañía japonesa, está siendo la más prolífica con modelos que no solo son históricos, sino increíblemente limitados y exclusivos.

Seiko vuelve a la carga esta vez con un reloj pensado para los montañistas. Se trata de un nuevo integrante dentro de la familia Prospex Alpinist, que recibe hasta tres nuevas variantes automáticas en su haber.

Hablamos de los Seiko Prospex Alpinist SPB503, SPB505 y SPB507, que como ya es usual, homenajean otro de los modelos más icónicos de la firma como es el Prospex Alpinist original del año 1959.

Relojes de lujo para alpinistas

El primero de la línea es el SPMB503, que destaca por tener una esfera color azul, casi turquesa con agujas en gris y blanco, con fondo azul metalizado. Le sigue un bisel interno giratorio con brújula y calibre automático 6R55, así como un cristal de zafiro en la parte frontal.

Este calibre, que se puede ver mediante la caja que incluye un fondo transparente, tiene una reserva de marcha de 72 horas y una resistencia al agua de hasta 20 bares. Tanto la caja como el brazalete están confeccionados en acero inoxidable.

Seiko Prospex Alpinist. Seiko Omicrono

Junto a él se encuentra el SPM505, que pasa a tener una esfera grisácea con fecha integrada en negro. Las agujas siguen siendo grises y blancas, aunque en este caso Seiko ha incorporado un acabado cepillado en la caja y un color granate en el norte.

Por último está el SPB507, que directamente rinde homenaje al propio legado del Prospex Alpinist original. La esfera en este caso es verde, con números dorados y la correa está hecha en cuero marrón.

No faltan bondades pensadas para los aficionados a la montaña, como el mismo calibre 6R55 de sus hermanos Alpinist y un cristal de zafiro antirreflejo. Y sí, dispone del mismo bisel interno con brújula para ayudarnos a orientarnos.

Por cierto, cabe destacar que la línea integra resistencia magnética a 4.800 A/m, corona de rosca en algunos modelos y revestimientos antirreflectante en la superficie interna, entre otros muchos detalles.

Toda la línea de nuevos Seiko Prospex Alpinist de última generación se podrán comprar en tiendas de la firma en este mismo mes de noviembre, con tres precios diferenciados. Esta es la lista completa: