Esta navaja diminuta cabe en cualquier sitio y es enormemente resistente: su secreto está en una hoja especial

Hay un tipo de usuario muy específico en España que es el amante de las navajas y multiherramientas. Poco a poco se están popularizando modelos compactos, capaces de entrar en un simple bolsillo o en un llavero incluso.

Todos aquellos usuarios están de enhorabuena. En Kickstarter se ha financiado la Pinner, la mini navaja hecha en acero de Damasco más pequeña del mundo con apenas 3 centímetros de largo.

Una navaja plegable, afilada y que, totalmente desplegada, deja entrever una hoja supuestamente confeccionada en acero de Damasco, un tipo de acero de crisol que por su tipo de forjado, deja un patrón en la hoja muy característico.

¿Qué es el acero de Damasco?

Es más que probable que haya escuchado hablar del llamado acero de Damasco. Cabe aclarar que el nombre no refiere específicamente a Damasco o a espadas hechas en Damasco al menos hoy en día, sino a su tipo de acero y tratado.

El registro más antiguo que expone esta nomenclatura trata sobre las espadas de Damasco del año 540, aunque se estima que podrían provenir desde el año 323 a. C. Un acero venido de India pero que se instauró en Damasco, capital de Siria.

Pinner. Small Carry Kickstarter

Hemos de saber diferenciar que hoy en día, el término hace referencia a dos aspectos: por un lado el acero original de Damasco (de origen indio, conocido como wootz) y la técnica de forjado que conocemos hoy en día.

Fue ahí cuando nació el proceso o técnica de forjado que daría nombre a este tipo de hojas; de hecho, la nomenclatura casi hace más alusión a la técnica que al propio acero así. La idea es crear una aleación que pudiera integrar flexibilidad sin comprometer la dureza.

Si hablamos del proceso de forjado, el acero de damasco se consigue soldando y plegando varias capas de aceros distintos, como acero al carbono o acero inoxidable, generando un característico patrón creado por el contraste entre capas al ser grabadas con ácido.

Ya en la India y en Sri Lanka se desarrolló la técnica para elaborar un acero con mucho contenido en carbono, añadiendo vidrio durante el fundido del hierro y el calentado con carbón vegetal. Los herreros de la época dieron vida a un plantel de armas flexibles e increíblemente duras.

Es el proceso de plegado el que genera las características ondas del acero de Damasco en varios patrones. Además, esta técnica mejora las propiedades del material resultante, haciéndolo más duradero y resistente.

3 centímetros de acero de damasco

Small Carry, con esto en mente, ha desarrollado una mini herramienta consistente en una pequeña navaja que apenas mide 3 centímetros. Se puede comprar en acero estándar, acero de Damasco e incluso titanio.

Hoja hecha en acero de Damasco. Small Carry Omicrono

Esencialmente, es una hoja retráctil de gran resistencia que sirve para cortar. Su característica más importante está en su tamaño, de apenas 3 centímetros, por lo que se puede enganchar fácilmente en cualquier llavero, colgante o pulsera.

El proyecto de Kickstarter ya ha avanzado lo suficiente como para producirse. Desde la empresa aseguran que todo el proceso para tratar el material y fabricar las cuchillas está listo, falta la financiación.