Monta en bici por la noche con total seguridad: los ingeniosos pedales que incorporan una luz de alta visibilidad

Las balizas V16 instauradas en España son solo una pieza más dentro del engranaje de medidas de seguridad para la conducción vial. En este sentido, es importante tener a mano el mejor equipo posible a la hora de aventurarse a la carretera.

La compañía LOOK centrada en accesorios para ciclismo ha lanzado LOOK Keo 2 Max Vision, un sistema de pedales de seguridad con luces integradas pensado para que los ciclistas sean visibles hasta a 1 kilómetro de distancia.

Lejos de ser simples pedales, los Keo 2 Max integran USB-C, una batería de hasta 40 horas y un conjunto de luces que, según la firma, hace al ciclista hasta 5,5 veces más visible en plena carretera.

Unos pedales con luces integradas

Los pedales Keo 2 Max Vision integran un conjunto de luces con una potencia de 60 lúmenes, que en palabras de la compañía otorgan 180º grados de visibilidad. Es decir, el ciclista se puede ver en cualquier ángulo posible.

Citando estudios, LOOK explica que el sistema de luces se conjunta con el movimiento de los pedales. Tal y como relatan dichos estudios, una luz moviéndose atrapa la atención humana de forma más rápida que una estática.

Keo 2 Max Vision. LOOK Omicrono

Es de aquí de donde sale esta cifra de 5,5 mayor visibilidad, porque las luces obviamente giran con los pedales, formando una suerte de aro de luz. Le sigue en estos pedales una tecnología muy conveniente, apodada Start & Stop.

Esta novedad detecta automáticamente cuando el usuario se detiene o reanuda la marcha, entrando en un modo espera para ahorrar batería. Cuando el ciclista para, se reduce la luz. Cuando comienza a rodar, se ponen a tope.

O al menos, se ponen en uno de los 4 modos dedicados que tienen estos pedales. Dependiendo de las condiciones lumínicas, las luces de los Keo 2 Max Vision se configuran para entrar en modos específicos para cada situación.

Por ejemplo, cuando es de día, los pedales lanzan destellos que llaman la atención de los conductores. Por la noche, se dibujan "impulsos claros" para garantizar la máxima visibilidad nocturna.

Keo 2 Max Vision. LOOK Omicrono

Si estamos en una salida nocturna larga, el sistema Power Steady proyectará un haz de luz constante y potente para iluminar la carretera. Y por último, se incluye un modo Steady que ofrece una luz total y continua.

Cada luz se puede desacoplar de los pedales para cargarlas vía USB-C, completando la carga completa en 2 horas. Integran un indicador de batería para saber cuánto les queda para acabar de cargarse por completo.

Los pedales LOOK Keo 2 Max Vision se pueden comprar a un precio de 124 euros en España en un único color negro. Lo mejor es que no hay que importarlos; simplemente, se pueden comprar desde la web de la marca.