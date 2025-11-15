Una cama para invitados en cualquier parte: así es ROLL, la cama enrollable que se oculta en un elegante mueble

El frío arrecia en España, y con él las ganas de estar en la cama calientes bajo una manta. El problema es que no todo el mundo puede disfrutar de un buen descanso, y por eso existen todo tipo de inventos para 'tunear' nuestras camas fácilmente.

Luka Buljan, inventor y emprendedor, ha publicado un curioso proyecto en Kickstarter: la cama ROLL, consistente en un colchón unitario que se esconde en una estructura de madera que cabe en cualquier hogar.

La idea sobre el papel es simple; un mueble de madera, parecido a un mueble para televisores o una mesita de noche, esconde en su interior un colchón enrollado que se despliega cuando queremos descansar.

La cama 'enrollable' de Luka Buljan

El invento no es necesariamente nuevo; existen dispositivos capaces de esconder colchones desde hace años. La clave de la invención de Buljan está en que el mueble es tremendamente compacto y elegante.

No solo eso; el sistema de despliegue, que tarda en sacar el colchón unos 30 segundos, no requiere esfuerzo ninguno por parte del usuario. Básicamente, con un simple toque, el dispositivo deja lista una cama para una sola persona en apenas segundos.

Cama totalmente desplegada. Jula Buljan Kickstarter

El mueble esconde una estructura metálica plegable, que a su vez enrolla en el interior del dispositivo un colchón que lejos de ser un colchón convencional, incluye una funda de punto y una espuma viscoelástica de 5 centímetros.

Incluye además una capa de soporte que ayuda a alinear la columna vertebral y dormir en una posición más adecuada. Además, este colchón no se dobla o se comba por estar enrollado, manteniendo su forma en todo momento.

Si bien el desarrollador de este sistema no entra en cuestiones técnicas sobre el sistema de enrollado del colchón, revela su uso principal. El mueble que tiene iluminación LED tiene el ancho aproximado de un televisor de tamaño medio.

Buljan promete que el colchón aguantará prácticamente todo lo que le echen, ya que la estructura metálica que despliega el colchón sirve además como soporte del mismo. Se asegura un sueño reconfortante sin problemas de forma o comodidad.

Otro modelo desplegado. Luka Buljan Kickstarter

Algunas aberturas en el mueble dejan pasar la luz, dándole un toque al hogar minimalista y moderno. La idea es que este mueble se pueda incluir en un salón u oficina para desplegar el colchón y así permitir que invitados tengan un sitio donde dormir en pocos instantes.

Todo surgió, dice Buljan, debido a que el propio inventor estaba buscando una cama para su estudio, y la idea de comprar un sofá no era una opción. Con esta solución, mataba varios pájaros de un tiro ya que además servía como cama de invitados.

De momento Buljan no ha dado más detalles sobre ROLL, más allá de haber publicado el proyecto en Kickstarter, aunque ya vende el dispositivo a modo de reserva en su web. Se ofertan dos versiones: de 160 centímetros y 80 centímetros.

El objetivo de Buljan es integrar esta cama en cualquier punto de la casa, camuflándolo como un mueble cualquiera para estudios y salones. La única referencia de precio que tenemos está en el modelo de 160 cm que costará alrededor de 900 dólares.