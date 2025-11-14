El 'iPhone Pocket' de Apple es un éxito: se pone a la venta y arrasa en cuestión de minutos
El accesorio de moda para los que están a la última ya se va agotando progresivamente, pese a las críticas perpetradas por los usuarios.
Apple se guardaba un as bajo la manga que muchos no vimos venir en España. El iPhone Pocket, una funda ideada como un bolsillo que nos permitía llevar nuestro iPhone a cualquier lado con estilo y diseño como bandera.
Este accesorio se llevó una buena tanda de críticas por los usuarios, señalando su peculiar diseño pese a que este estaba hecho en colaboración con Issey Miyake y Apple. Pese a su precio de 150 a 230 dólares, el producto ha sido todo un éxito.
Tal y como señala el portal MacRumors, varias de las tiendas donde se ha comercializado el iPhone Pocket —España no es uno de ellos—, se han agotado en cuestión de minutos. Incluso algunos modelos concretos se han agotado por completo o ya están faltos de existencias.
El iPhone Pocket es todo un éxito
El iPhone Pocket se comercializó como una edición limitada en dos tamaños: corto, por 150 dólares y largo, por 230 dólares. Presentaba una estructura abierta acanalada, y con un factor de forma que sirve como 'bolsillo' adicional para nuestro teléfono y para llevar otros enseres personales.
Le sigue un diseño discreto, que envuelve por completo el iPhone y se expande para guardar más objetos del día a día. La idea es que esta tela con diseño abierto permite ver cierta parte del iPhone al ser totalmente flexible, para llevar el teléfono fácilmente.
El 'bolsillo' para iPhone de Apple se ha vendido en Estados Unidos, China, Francia, Italia, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y por supuesto Japón. Solo en Estados Unidos ya se ha agotado por completo.
Varias combinaciones de colores y tamaños también han dejado de estar disponibles. Recordemos, de nuevo, que este es un producto de tirada limitada, disponible en algunas Apple Store contadas de todo el mundo.
Las versiones cortas se pueden comprar en naranja mandarina, amarillo limón, púrpura, rosa, 'pavo real', canela y negro. Las largas solo en color azul zafiro, marrón canela y negro, siguiendo el patrón de colores limitados del iPhone.
Para comprar el bolsillo es necesario reservarlo en la tienda online de Apple y acceder a una de las tiendas del siguiente listado de establecimientos. De nuevo, habrá que darse prisa antes de que se agoten las existencias totalmente.
- Apple Xinji A13, Taipéi
- Apple Soho, Nueva York
- Apple Regent Street, Londres
- Apple Orchard Road, Singapur
- Apple Piazza Liberty, Milán
- Apple Myeongdong, Seúl
- Apple Jing'an, Shanghái
- Apple Marché Saint-Germain, París
- Apple Ginza, Tokio
- Apple Canton Road, Hong Kong