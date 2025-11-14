Este ingeniero explica por qué deberías cargar tu portátil mientras lo usas: "Las baterías se degradan con la carga"

Una constante a la hora de hablar de cargar nuestros dispositivos refiere a la salud de nuestras baterías. En España es común recurrir a trucos y a consejos para alargar la vida de las baterías de nuestros móviles. Un ingeniero explica por qué es mejor mantener enchufados nuestros dispositivos.

Un reciente vídeo viral muestra a un ingeniero eléctrico relatando por qué a la hora de cargar un dispositivo (como por ejemplo, un portátil) es mejor en ocasiones tenerlo enchufado todo el rato en vez de estar cargándolo todo.

En sus palabras, las cargas o ciclos de carga degradan las baterías de iones de litio presentes en nuestros productos. Cuando los tenemos totalmente cargados, un sistema evita que la corriente pase a las baterías nuevamente.

¿Es mejor tener los productos totalmente cargados?

El ingeniero relata que las baterías de iones están basadas en reacciones químicas internas. Concretamente, mediante reacciones electroquímicas que mueven iones de litio entre un ánodo y un cátodo a través de un electrolito.

"Si añades electricidad, se produce una especie de reacción química que en ocasiones puede envejecer tu batería", aclara el ingeniero. Cuanto más carguemos nuestros dispositivos, más se degradan sus baterías.

Esto irá reduciendo su capacidad poco a poco, haciendo que con el tiempo tengan mucha menos capacidad de operar. Estos son los ciclos de carga; los ciclos en los que una batería se ha cargado a lo largo de su vida útil.

¿Qué pasa si dejamos nuestro portátil cargando todo el rato? Cuando la batería alcanza su máxima capacidad, deja de cargarse y de recibir carga. Entra en juego un chip situado en prácticamente todos los dispositivos electrónicos de consumo, un circuito integrado de gestión de batería.

Hablamos de un circuito integrado de gestión de batería que forma parte del conjunto de sistemas de gestión de baterías BMS. Controla y monitorea la carga y descarga de una batería, garantizando que esta sea lo más eficiente y segura posible.

Según este ingeniero, cuando la carga llega a su tope, "parará de proveer la mayor parte de la electricidad" a este dispositivo. De esta forma, cuando un portátil se carga al máximo, ya no recibe carga en su batería.

MagSafe en un MacBook Pro. Apple Omicrono

"Cuando las luces verdes de un cargador MagSafe aparecen, significa que la batería ya no recibe carga". En esencia, cuando lo mantenemos enchufado, el portátil se vale de la energía de la corriente y no de la batería, como si fuera un ordenador de sobremesa.

El problema de esta retórica es que se salta detalles. Por ejemplo, los procesos en los que las baterías bajan del 20% o superan el 80% son los que más daño producen. Por ende, los fabricantes implantan soluciones de software para limitar la carga a un 80 u 85%.

Además, a veces el sistema BMS cargará las baterías si las dejamos enchufadas por la pérdida de capacidad con el tiempo. A esto debemos sumarle el calor resultante de cargas no muy eficientes como la inalámbrica.

Un ingeniero de software explicó junto a este vídeo que este sistema dependía enteramente de lo moderno que fuera el portátil. "Las baterías duran más cuando se mantienen con una carga inferior al 95%, dijo.

"Si no se puede dejar un pequeño margen de seguridad y la máquina carga la batería al 100%, resulta en sobrecarga. Esto provoca un desgaste excesivo que daña las baterías". Si tenemos un ordenador moderno (pone de referencia un ordenador del 2019 o superior), no debería haber problema.

Es importante tener cuidado, siempre, a la hora de cargar nuestros dispositivos. Esta idea podría causar problemas a la hora de aplicarla a un teléfono, sobre todo si usamos carga inalámbrica que genera calor.