Microsoft aprovechará los chips de OpenAI de IA para desarrollar los suyos propios: "Tenemos acceso a todo"

En octubre de este año OpenAI anunció un acuerdo con Broadcom, uno de los mayores productores de semiconductores del mundo, para desarrollar sus propios chips de IA. Microsoft ahora quiere aprovechar este hecho para fabricar los suyos.

Lo ha expresado el mismísimo Satya Nadella, CEO de Microsoft, en el podcast de Darkwesh Patel donde ha concedido una entrevista. En ella, Nadella ha dejado claro que planean utilizar el desarrollo de chips de OpenAI para favorecer los suyos.

No es para menos. A finales de octubre, OpenAI completó al fin su reestructuración para convertirse en una empresa con ánimo de lucro, constituyendo a Microsoft como principal accionista de la empresa de la que posee un 27% de participación.

Microsoft tendrá acceso a todo el desarrollo

En el programa, Nadella habla sobre el escalado de la inteligencia artificial y el desarrollo de chips personalizados de IA. "En nuestro caso, la buena noticia es que OpenAI tiene un programa al que tenemos acceso", afirma el CEO.

Cuando se le pregunta sobre el nivel de acceso que tiene Microsoft a los desarrollos realizados por OpenAI, Nadella es claro: tienen acceso total. De hecho, confirma que el único aspecto al que no tienen acceso en Microsoft es al hardware de consumo.

Satya Nadella en el pódcast de Dwarkesh Patel

"Esta es una de las razones por las que construimos todos estos superordenadores juntos", dice Nadella. "Los construimos para ellos y se beneficiaron de ello, con toda seguridad. Y ahora a medida que innovan, incluso a nivel de sistema, tenemos acceso a todo ello".

Y es que Microsoft puede acceder de forma directa a todos los modelos de OpenAI hasta al menos el año 2032, o hasta que se consiga el hito de la Inteligencia Artificial General (AGI), buscada por todas las empresas tecnológicas del sector.

Por ende, todo lo desarrollado por OpenAI en colaboración con Broadcom también será usado por los de Redmond. "Primero queremos implementar lo que desarrollan para ellos, pero luego lo ampliaremos", explicó el CEO de Microsoft.

Mientras que OpenAI diseñará estos nuevos chips, Broadcom fabricará e integrará estos procesadores en los sistemas de red de la firma. OpenAI de hecho precisa de la experiencia de Broadcom para la implementación de estos chips en granjas de servidores reales.

El objetivo no es otro que construir la infraestructura necesaria que "desbloquee el potencial de la IA" y que se generen beneficios reales para la humanidad. La idea de Microsoft es aprovechar estos avances y aplicarlos en sus propios desarrollos internos.

Una noticia que llega poco después de que Microsoft presentara el polémico Majorana 1, un nuevo chip cuántico con núcleo topológico que prometía acelerar por completo la llegada de los hipotéticos ordenadores cuánticos comerciales.