La brutal Presa de las Tres Gargantas, situada en el río Yangsté y que saltó a la fama en España por desplazar el polo terrestre del planeta, es uno de tantos megaproyectos que el país está fomentando en lo que respecta a ingeniería.

Finalmente en octubre, China abrió las puertas de la Central de Bombeo de Zhenjiang, la considerada presa hidroeléctrica más alta del mundo. La construcción, también emplazada en el río Yangsté, ha tardado casi 10 años en completarse.

Y no, no ha sido construida en las montañas. La presa, denominada como Central de Bombeo Zhenjiang/Jurong según reportan medios locales, se eleva en el terreno nada menos que 182 metros, siendo capaz de almacenar 17 millones de metros cúbicos de agua.

La presa hidroeléctrica más alta del mundo

El complejo comenzó a operar el pasado 28 de octubre, después de 8 años de construcción (desde 2017, nada menos) en un proyecto mastodóntico que se ha llevado 9.600 millones de yuanes de las arcas públicas chinas o lo que es lo mismo, 1.300 millones de euros.

La clave está en su altura. La presa principal asciende nada menos que 182,3 metros de altura, situándose como la más alta entre las centrales de almacenamiento por bombeo en todo el mundo, con una potencia total de 1,35 gigavatios incorporada a la red nacional china.

Presa hidroeléctrica de Zhenjiang. State Grid Omicrono

Está emplazada a unos 40 kilómetros al este de Najing, y está específicamente ideada para la estabilización de una red eléctrica regional cada vez más congestionada debido a la creciente demanda energética local.

Destaca un sistema de bombeo reversible, que bombea el agua desde un embalse situado en la parte inferior de la presa a uno superior en las zonas horarias en las que hay menor demanda energética.

Es en los períodos de máxima intensidad cuando la central libera grandes cantidades de agua llevándolos a un conjunto de turbinas que generan electricidad. En total, se constituyen seis gigantescas turbinas mixtas ubicadas en una sala bajo tierra.

Esencialmente, podríamos considerar a la central de bombeo de Zhenjiang una gran batería 'natural', cuya instalación puede generar la impresionante cifra de 1.350 millones de kilovatios-hora de forma anual, consumiendo eso sí 1.800 millones de kWh durante el bombeo.

Presa hidroeléctrica de Zhenjiang. State Grid Omicrono

Si se considera una batería es porque el sistema permite almacenar esta energía en los horarios de menor consumo y liberarla en los picos de mayor necesidad, almacenando además energía excedente de fuentes eólicas y solares.

Esto resulta en una reducción de emisiones de CO2 impresionante, que se traducen en 350.000 toneladas menos. A esto debemos sumarle una compleja distribución que, según relata Gizmodo, incluye una sala de máquinas oculta bajo tierra, a 800 metros de profundidad.

Esta sala de máquinas alberga esas seis enormes turbinas ubicadas en un espacio de 250 metros de largo, 60 de alto y 25 de ancho. Todo ello en un espacio que lejos de aprovechar la orografía del lugar, redistribuye el espacio existente.

Uno de los puntos más destacables de la central radica en el hecho de que no fue concebida en una elevación natural. Nada de eso; State Grid creó una brutal elevación artificial, destacando la innovación tecnológica resultante que ha dado vida a este proyecto.

Presa hidroeléctrica de Zhenjiang. China People Daily Omicrono

Desde medios locales se destaca el hecho de que toda la construcción de la presa abarca los máximos criterios de sostenibilidad ambiental, lo último en tecnologías de control automatizado y salvaguardas antisísmicas.

No solo eso. State Grid recalca que todo el complejo cumple con los estándares de eficiencia y sostenibilidad ambiental en consonancia con los ambiciosos objetivos de China en materia de energía limpia, con el objetivo de ser neutrales en carbono antes del año 2060.

Chen Hongchun, presidente de State Grid, explicó que este proyecto "ha logrado avances tecnológicos en la investigación y desarrollo de geomembranas impermeables", entre otros.

Wangg Chenhui, director del Departamento de Desarrollo de State Grid, aseguró que en los picos de mayor consumo, la central aportaría 2,7 millones de kilovatios de capacidad de regulación bidireccional".

Y es que la propia red nacional es consciente de esta creciente demanda eléctrica. En el verano del 2025, dicen desde Xinhua, se batieron récords históricos en repetidas ocasiones, alcanzando picos de 156 millones de kilovatios.