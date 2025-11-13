DJI presenta el Neo 2, el dron más sencillo y divertido de volar que aspira a ser tu cámara perfecta para escapadas

DJI se supera. La compañía ha presentado el nuevo DJI Neo 2, es el dron más ligero y compacto de DJI hasta la fecha que equipa detección de

obstáculos omnidireccional. Esto le permite tener una facilidad increíble para grabar tomas imposibles sin que el usuario se tenga que preocupar por nada.

Al igual que el modelo anterior, está pensado para volar desde la palma de la mano y con control gestual, haciendo que sea la herramienta de captación de vídeo ideal para redes sociales y para usuarios principiantes.

Se convierte en la mejor opción del catálogo de DJI para aquellos que se relacionan por primera vez con una aeronave de este tipo tanto por sus controles como por la calidad de grabación de imágenes en 4K. Asimismo el usuario puede despreocuparse de que el dron impacte contra un obstáculo gracias a su nuevo sistema de triple protección para volarlo con tranquilidad.

Sencillez para volar y grabar

Si algo caracteriza al DJI Neo 2 es la facilidad para usar y lograr tomas impresionantes sin esfuerzo. Y sin necesidad de mando o saber volarlo.

Basta con colocarlo en la palma de la mano para que despegue y a partir de ahí podremos usar el control gestual para que nos siga. Su dirección y proximidad pueden controlarse usando una o ambas palmas.

Con una sola palma, se pueden controlar el movimiento izquierdo/derecho y la altitud del dron; los usuarios solo deben mirar hacia el dron y levantar la mano con la palma dirigida hacia él. Con ambas palmas mirando hacia el dron, el usuario puede separar las manos para que el dron se aleje y juntarlas para que se acerque. Además, no se necesita control remoto para ajustar el ángulo de la cámara.

El Neo 2 incorpora una nueva pantalla pequeña integrada. Si miramos al dron de frente, a la izquierda de la cámara, muestra claramente el modo de grabación seleccionado.

Una vez completada la captura de contenido deseada, con la función Regreso a la palma, el Neo 2 localizará con precisión la mano extendida del usuario y aterrizará sobre ella. Imposible hacerlo más fácil.

Sin embargo, Neo 2 se puede controlar de muchas más formas.

DJI Neo 2 DJI Omicrono

Por un lado es compatible con el control por voz, lo que permite enviar comandos de vuelo mediante un smartphone o los auriculares bluetooth cuando estemos haciendo deporte u otra actividad que implique seguimiento. Sin embargo, también puede combinarse con el control remoto DJI RC - N3 para lograr una distancia máxima de transmisión de vídeo de 10 km si lo que se busca es una distancia mayor.

Igualmente, una experiencia realmente interesante e inmersiva es combinarlo combina con un controlador de movimiento y gafas de la compañía para lograr una vista en primera persona muy disfrutable y tremendamente divertida.

Esta polivalencia en el control se consigue en gran parte gracias al nuevo sistema de protección del dron, que da todas las garantías a los principiantes para volarlo con tranquilidad.

Incorpora un sistema de visión monocular omnidireccional que, combinado con un LiDAR orientado hacia adelante y un sistema de detección de infrarrojos inferior, detecta obstáculos en tiempo real en todas las direcciones para un vuelo seguro y confiado.

DJI Neo 2 DJI Omicrono

Se combina además con un diseño de protectores de hélices integrados, y resistencia al viento de nivel 5, que ofrece protección total, lo que otorga una tranquilidad absoluta para quienes vuelan un dron por primera vez.

Además, el Neo 2 admite más versatilidad de tomas, con capacidades mejoradas de vuelo estacionario y posicionamiento en comparación con Neo, lo que facilita la navegación en entornos complicados como interiores, cerca de edificios, sobre el agua o en la nieve. Ideal para llevarlo a todas partes.

Una gran cámara que vuela

Pero si por algo destaca el DJI Neo 2 es por su gran cámara, con grabaciones en calidad 4K, cámara lenta o la versatilidad de tomar vídeos en vertical o en horizontal.

Incorpora un sensor CMOS de 12 MP y media pulgada, una auténtica bestia para un dron de categoría ultraligero (pesa sólo 151 gramos) y en su rango de precio (239 euros). Tiene además una apertura f/2.2 y un procesador de imagen de alto rendimiento, para obtener metraje más claro y con menos ruido.

Para hacer grabaciones más fluidas, cuenta con un sistema de estabilización nuevo de 2 ejes. Cuando se combinan el característico ActiveTrack de DJI y el nuevo SelfieShot, los objetivos se encuadran automáticamente para conseguir una grabación impecablemente detallada.

El Neo 2 puede grabar vídeo en 4K de hasta 100 fps para inmortalizar tomas a cámara lenta o vídeos verticales en 2.7K, y su función de seguimiento mejorada es ideal para rutas en bicicleta o carrera, ya que puede ir grabando hasta 43,2 km/h sin perder el foco del sujeto. Este seguimiento se realiza en ocho direcciones (hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha y en las cuatro diagonales) logrando así tomas más fluidas y naturales.

DJI Neo 2 DJI Omicrono

Igualmente es compatible con los modos de grabación inteligentes como Dolly Zoom, QuickShots y MasterShots, que ofrecen perspectivas variadas y hacen que crear vídeos sobresalientes para redes sociales sea más sencillo que nunca.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y la disponibilidad, el Neo 2 de DJI aspira a ser uno de los regalos estrella de las navidades. Lo hace gracias a que su precio de partida arranca en los 239 euros, aunque dispone de varias configuraciones más.

En concreto, DJI Neo 2 ya está disponible para realizar pedidos en su tienda online así como en distribuidores autorizados tanto únicamente el dron, como las combinaciones DJI Neo 2 Pack vuela más por 399 €, que incluye además control remoto DJI RC-N3, 3 baterías, centro de carga y transceptor digital DJ Neo 2. O bien el pack DJI Neo 2 motion vuela más por 579 € que cambia el control remoto por el mando DJI RC Motion 3 y las gafas Goggles N3.