Los iPhone 18 reciben sus primeros rumores: nuevos colores y adiós al doble tono de su chasis trasero

Aún pocos meses después de que se hayan presentado los iPhone 17 en España, ya estamos viendo los primeros rumores del iPhone 18. Se habla de una Dynamic Island reducida, de mejoras fotográficas sustanciales y de un iPhone Air 2 con doble cámara.

Ahora están surgiendo algunas habladurías respecto a su acabado físico, que obviamente será muy similar al de los iPhone 17. Según nuevos rumores, Apple eliminaría el acabado de doble tono de los iPhone 18 para dejarlo todo a una estética de único color.

Según recalca Instant Digital, conocido filtrador de Weibo, Apple modificaría los procesos para reemplazar el cristal trasero de los iPhone 18 y hacerlo uniforme respecto al resto del cuerpo de aluminio.

Un iPhone sin doble tono de color

Actualmente, los iPhone 17 Pro y Pro Max se caracterizan por un diseño de doble tono. El cuerpo del dispositivo está dispuesto en un acabado de aluminio, mientras que en la parte justo debajo del módulo de cámaras hay un recorte de cristal.

Este recorte de cristal, con Ceramic Shield 2, sirve para habilitar la carga inalámbrica Qi2 de Apple. Lo que a algunos no ha gustado es que este recorte genera dos tonalidades en el teléfono que a algunos no convence.

Para diferenciar el diseño de los iPhone 18 respecto al de los iPhone 17, Apple ajustaría este cristal trasero para mantenerlo pero evitando que sea de otro tono. Es decir, que se minimizaría la diferencia de color entre el cristal y el marco de aluminio.

Si bien la ventaja es puramente estética, dará a los nuevos teléfonos de Apple una estética más uniforme. A esto le sumamos los primeros colores filtrados que tendrían estos iPhone 18 Pro y Pro Max.

Nuevos y extraños colores

Con los iPhone 17, Apple ha optado por ser parca en opciones de color, aunque optando por tonos radicalmente distintos a lo visto en anteriores generaciones. Tenemos 3: plateado, naranja y azul oscuro.

Ilustraciones sobre estos nuevos colores. MacRumors Omicrono

El mismo filtrador ya habló en el pasado de los supuestos nuevos colores de los iPhone 18, y si está en lo cierto, las opciones serán todavía más radicales. Concretamente, dispondremos de un rojo burdeos, un morado y un marrón.

Apple repetirá jugada. Nada menos que 3 colores (nada de negro, pese a las quejas de los usuarios) y con el mismo esquema de un tono chillón junto a otros dos tonos más sobrios y elegantes. Decisiones curiosas, sin duda.

Es importante recalcar que esta sería la primera vez que estos tonos aterrizasen en los iPhone. Ya hemos visto modelos morados en los iPhone 11 y similares, pero nunca hemos visto un iPhone propiamente marrón.

Por otro lado, sí hemos disfrutado de modelos rojos como los iPhone PRODUCT(RED) pero nunca en un tono burdeos, sino en colores rojos estándar. Está por ver si estos cambios estéticos afianzan una nueva tendencia de colores 'locos' en la industria móvil.