Camina dando tumbos hasta caerse: la vergonzosa presentación del primer robot humanoide ruso con IA

Cualquiera que haya estado en Internet en España en los últimos años sabrá de los robots humanoides. Mientras que el 1X NEO se hizo viral por su propuesta innovadora, China presentaba un impresionante modelo biónico que caminaba como una persona.

Rusia, como otras tantas potencias, también desea a su propio robot y así lo han presentado, pero no como les hubiera gustado a ellos. La presentación de AIdol, su primer robot humanoide potenciado con IA, terminó con el dispositivo por los suelos.

En un hilarante vídeo que ya está recorriendo Internet, es posible ver cómo el robot acaba cayendo aparatosamente pocos segundos después de haber salido al escenario. Por si fuera poco, los empleados de la compañía acabaron por retirarlo de la escena ante el estupor del público.

El primer robot de IA ruso sale mal

Según ha mostrado al mundo la agencia de noticias local rusa Moscow City, todo comenzó con la compañía Idol, que dio a conocer su estrambótico y nuevo robot, de nombre AIdol. Todo ello con la banda sonora de la película Rocky.

En el escenario, aparecen dos de los responsables de Idol con su creación, el primer robot antropomórfico de Rusia potenciado con inteligencia artificial. Pocos segundos después de hacer acto de presencia, el robot tropieza y cae al suelo.

Russia presented its human-like AI robot. It fell down as it walked onto the stage. pic.twitter.com/YAk7w2SsWV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2025

Y no hablamos de una caída cualquiera. Varios restos del robot acaban esparcidos por el escenario, desprendidos directamente del cuerpo del robot. Ambos operarios retiran al robot mientras se corre una cortina negra sobre el lugar para tapar la situación.

Los internautas han compartido el vídeo de mil formas distintas, destacando aspectos cuestionables del robot como su aparente frágil construcción o el hecho de que la organización ni siquiera pudiera poner bien las cortinas.

Lo peor es que todo el momento quedó registrado por las cámaras, mientras la música no paraba de sonar. Hasta hay usuarios que han recordado el fraude del supuesto robot 'Hi-Tech' que resultó ser un hombre disfrazado en diciembre de 2018.

Lo cierto es que es un hecho muy importante. AIdol fue presentado como el primer robot antropomórfico realmente potenciado con IA, con una construcción basada en tecnología de consumo disponible en cualquier hogar.

Momento exacto de la caída del robot. Agencia de Moscú Omicrono

La empresa responsable, liderada por el CEO Vladimir Vitukhin, aspiraba a presentar la alternativa rusa a la reciente carrera por el desarrollo de los futuros robots humanoides que harán de mayordomo en las casas del mañana.

Según reporta Newsweek citando medios locales, Idol achacó la caída a problemas de calibración en el movimiento del dispositivo, que se encontraba en una fase de pruebas. Es decir, que estaba en fases muy tempranas de desarrollo.

Desde Idol prometían que AIdol, valga la redundancia, pudiera manipular objetos e interactuar con humanos usando modelos de lenguaje de inteligencia artificial. No obstante, y lejos de la caída, el robot no ha sido recibido con buenos ojos.

Y es que pese a que el fallo final ha sido protagónico, los usuarios han destacado el movimiento ortopédico del AIdol, que dista mucho de asemejarse al que presentan robots humanoides actuales como el Xpeng IRON que destacó precisamente por sus andares.

Rostro de AIdol. Idol Omicrono

En este sentido, jugaron un papel clave (según Idol) 19 servomotores cubiertos por una piel sintética de silicona que permitía al robot expresarse y mover objetos, así como interactuar con ellos. Casi todo el robot, dicen, ha sido construido con materiales de origen nacional.

Por supuesto, Vitukhin ha quitado hierro al asunto y ha deslizado la idea de que AIdol simplemente no estaba preparado. No obstante, el vídeo es una prueba más de lo rezagada que está Rusia en esta incipiente carrera tecnológica.