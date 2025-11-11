Una freidora de aire por 11 euros: el chollazo de Lidl por el 11/11 que se agotará en España

Hoy, 11 de noviembre, se celebra en China el Día del Soltero. Una fecha que si bien no implica celebración en España, sí que conlleva una buena campaña de ofertas en todo tipo de tecnología. Lidl lo sabe y ha tirado la casa por la ventana con una freidora de aire por 11 euros.

Solo por esta jornada, Lidl ha dejado hasta 11 productos de su tienda a 11 euros. Una oferta loquísima, ya que en ellas nos encontramos productos sustancialmente más caros, como freidoras de aire compactas a 11 euros.

Concretamente, Lidl ha dispuesto este precio para las primeras 111 unidades de cada producto. Deberás darte prisa, ya que estas ofertas volarán en cuestión de horas, con las últimas unidades a la vista de agotarse.

Freidoras de aire a 11 euros

Lidl ha dejado dos de sus modelos más compactos a este precio de 11 euros. Hablamos de sus freidoras de 1,5 litros de 1.000 W de potencia y su Masterpro de 2,8 litros también de 1.000 W.

Ambos modelos, que usualmente valen 34,99 y 49,99 euros respectivamente, están ambas listadas a 11 euros. O más bien, estas primeras 111 unidades se han situado a 11 euros, por lo que no tardarán en agotarse en las próximas horas.

Así es la nueva freidora de aire de Lidl. P.P. Omicrono

En este sentido, se han ofertado otros tantos productos para complementar esta brutal campaña de ofertas. Una plancha de sobremesa 2 en 1 que cuesta 44,99 euros, una placa desmontable de aluminio con bandejas independientes o cazuelas de hierro conforman esta oferta.

Por último, tenemos una lámpara curva LED, una sierra de calor, una tienda de campaña tipi de madera y un set básico de luces con controlador Smart Home, así como asadores de hierro fundido de 25 centímetros y 2,6 litros.

Si bien todos los productos rebajados son recomendables, las dos mejores ofertas se las llevan las freidoras de aire. Son compactas, de 1,5 y 2,8 litros respectivamente, pero son productos muy aclamados por los usuarios con decenas de reseñas.

Freidoras de aire con diales de temperatura y tiempo, con rejillas para mejorar la circulación del aire y que en algunos casos integran prácticas pantallas táctiles para seleccionar los modos predefinidos y comenzar a cocinar.

Ambas pueden llegar a los 200 grados de temperatura y disponen de cestas extraíbles con revestimientos antiadherentes, así como un sistema que distribuye el calor de forma uniforme sobre los alimentos para cocinarlos fácilmente.