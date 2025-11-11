Apple sorprende con el iPhone Pocket, una funda ideada como un bolsillo adicional para llevar tu teléfono a cualquier parte

Apple ha sorprendido con el iPhone Pocket, un nuevo accesorio desarrollado junto con la firma Issey Miyake concebido como una forma de lujo de llevar el teléfono. Se trata de una pieza inspirada en el concepto de "un trozo de tela" de la firma tokiota y que sólo se podrá comprar en una decena de Apple Store seleccionadas y en Apple.com en 8 países, entre los que no se incluye España.

Estará disponible a partir de este viernes en dos tamaños —corto, por 149,95 dólares y largo, por 229,95 euros —, así como en hasta 8 colores diferentes.

El iPhone Pocket presenta una estructura abierta acanalada con la calidad de los pliegues originales de Issey Miyake. Ha sido concebido como un bolsillo adicional y dispone de un diseño discreto que envuelve completamente el iPhone y se expande para guardar más objetos cotidianos.

La magia del diseño sucede al estirarse, pues el tejido abierto revela sutilmente su contenido y permite ver la pantalla del iPhone. La idea de este accesorio es que puede llevar de diversas maneras: en la mano, atado a bolsos o cruzado.

La empresa textil indica que su diseño "reinterpreta la funcionalidad cotidiana de las icónicas prendas plisadas de la marca". El desarrollo y el diseño de la funda para iPhone Pocket se realizaron en estrecha colaboración con el Apple Design Studio, "que aportó su visión estratégica durante todo el proceso de diseño y producción".

Colores de iPhone Pocket Apple Omicrono

El nuevo y exclusivo accesorio ha sido confeccionado en Japón usando una singular construcción de punto 3D, "fruto de la investigación y el desarrollo llevados a cabo en Issey Miyake", explica Apple en un comunicado, al tiempo que destaca que está inspirado en el concepto de "un trozo de tela".

"Apple e Issey Miyake comparten una filosofía de diseño que celebra la artesanía, la simplicidad y el deleite", ha explicado Molly Anderson, vicepresidenta de Diseño Industrial de Apple, quien añadió que "este ingenioso bolsillo adicional ejemplifica estas ideas y complementa a la perfección nuestros productos".

iPhone Pocket Apple Omicrono

Con respecto a la paleta de colores del iPhone Pocket, está diseñado "para combinar con todos nuestros modelos y colores de iPhone, permitiendo a los usuarios crear su propia combinación personalizada. Su silueta inconfundible ofrece una nueva y elegante forma de llevar tu iPhone, AirPods y tus objetos personales favoritos".

Yoshiyuki Miyamae, director de diseño de Miyake Design Studio, comenta que "el diseño de iPhone Pocket refleja el vínculo entre el iPhone y su usuario, sin olvidar que un producto de Apple está diseñado para ser universal en su estética y versátil en su uso".

Asimismo Miyamae cree que este nuevo accesorio permite explorar "el placer de llevar el iPhone a tu manera. La sencillez de su diseño se hace eco de nuestra filosofía en Issey Miyake: la idea de dejar las cosas menos definidas para permitir posibilidades e interpretaciones personales".

Con respecto a la disponibilidad, el iPhone Pocket estará disponible en las Apple Store de Apple Canton Road de Hong Kong, Apple Ginza en Tokio, Apple Jing’an en Shanghái, Apple Marché Saint-Germain en París, Apple Myeongdong en Seúl, Apple Orchard Road en Singapur, Apple Piazza Liberty en Milán, Apple Regent Street en Londres, Apple SoHo en Nueva York y Apple Xinyi A13 en Taipéi.