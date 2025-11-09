JBL lanza unos auriculares para niños con diseño abierto y control parental remoto para cuidar su audición

En los últimos meses hemos podido ver un auge de los llamados auriculares de diseño abierto en España. Xiaomi se ha unido a la tendencia lanzando los suyos propios, después de que otras como Nothing o Soundcore hicieran lo propio.

JBL es la última en sumarse a esta tendencia con sus JBL Junior Free, unos auriculares que se unen a las gamas de dispositivos para los más pequeños de la casa, pero optando por este ya popular diseño abierto.

Los JBL Junior Free integran no solo este diseño abierto, sino un conjunto de novedades pensadas para niños que van desde un sistema de protección auditiva hasta controles avanzados de ruido, así como tiempos de reproducción gestionados por padres y madres.

Los nuevos auriculares para niños de JBL

Una de las principales mejoras de estos auriculares para niños se da en el JBL Safe Sound, que como su nombre indica, mantiene una experiencia auditiva segura y sin problemas para estos infantes.

Básicamente, es un sistema que otorga a los padres y madres de la casa control sobre lo que escuchan sus hijos a través de la app. Usando la aplicación, pueden controlar el volumen al que estos escuchan los contenidos, así como el tiempo de actividad.

JBL Junior Free. JBL Omicrono

Se incluyen además informes de actividad tanto diarios como semanales y tiempos de exposición, ayudando a mantener hábitos de escucha más seguros de cara a un futuro. Todo ello, como decimos, aderezado con este diseño abierto.

Los auriculares están diseñados en silicona suave y pesan poquísimo, lo que los hace idóneos para viajes en coche o sesiones de aprendizaje. La diadema de los JBL Junior Free es flexible, adaptándose a sus orejas a medida que estos crecen.

No faltan detalles como resistencia a las salpicaduras y una autonomía de 10 horas muy agradecida para estas sesiones de escucha prolongadas. Un detalle interesante es que su caja y empaquetado se pueden convertir en un soporte para el móvil.

Por cierto, los auriculares disponen de más de 3 horas adicionales de uso con apenas 10 minutos de carga rápida, dando buena cuenta del excelente rendimiento de los JBL Junior Free en el apartado de la batería.

Precio y disponibilidad

Los JBL Junior Free ya se pueden comprar en varios acabados, incluyendo colores morados, turquesas y melocotón. Cada uno de ellos costará 69,99 euros por unidad, manteniendo las mismas características en todos estos modelos.