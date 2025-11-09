Un dron totalmente potenciado por energía solar: el invento de este ingeniero para prescindir de las baterías

Los drones se han convertido en el avance tecnológico del momento en España. Con modelos que pueden volar enteramente por su cuenta sin chocar entre sí y dispositivos inspirados en pájaros, el mercado está saturado de estos productos.

El creador de contenido Luke Maximo Bell ha ido un paso más allá y ha ideado un dron que funciona únicamente con energía solar. Nada de baterías, nada de sistemas de respaldo de energía; un dron que vuela con paneles solares y ya está.

Una primera iteración que le salió bien y que consiguió volar a duras penas en sus primeras pruebas, demostrando que efectivamente era posible poner en el aire un dispositivo usando únicamente esta energía renovable.

Un dron movido por energía solar

Luke Maximo Bell se dispuso a hacer el dron más básico y eficiente posible, por lo que recurrió a un buen conjunto de piezas ultraligeras. Para el esquema del dispositivo usó un marco y unas hélices hechos en fibra de carbono.

Los motores, modelos Antigravity de T-Motor, eran compactos y ligerísimos. La idea de usar fibra de carbono no era baladí, gracias a la resistencia y ligereza integrada en estos materiales. Sobre esta estructura se posicionarían los paneles solares.

Prueba del dron de Luke Maximo Bell

Luke dispuso un total de 27 pequeños paneles solares sobre el dron, conectados al sistema eléctrico del dron para darle potencia. El objetivo era primero establecer una estructura capaz de volar y luego alimentarla con estos paneles.

A diferencia de lo que ocurre con los drones convencionales, el modelo de Luke no poseía ningún tipo de batería o sistema energético de respaldo. Toda la energía del despegue y del vuelo vendría directamente del sol.

Varios de los soportes y elementos de la estructura fueron impresos en 3D, con una construcción increíblemente sencilla y minimalista. Todo el sistema que sujetaba los brazos con sus respectivos motores y hélices también era brutalmente simple.

Básicamente, el dron de Luke constaba de cuatro hélices, un controlador de vuelo, unas pocas patas, un sistema electrónico ESC con su cableado y poco más. Quedaba comprobar cuánta energía se requería para que el dron pudiera despegar sin problemas.

Dron volando sin paneles solares. Luke Maximo Bell Omicrono

Es aquí donde entraron en juego los 27 paneles solares que daban energía al dron, tras una serie de pruebas en las que Luke pudo comprobar el rendimiento de su invención. De hecho, en el vídeo rompe unos pocos paneles mientras comprueba cuánta energía proporcionaban al dron.

Después de soldar todos los paneles en una estructura dispuesta sobre el dron, Luke se dispuso a volar su dispositivo. El invento de Luke no era perfecto ni mucho menos; presentaba problemas, pero pudo volar finalmente.

El dron pudo despegar, pero los bruscos cambios de luz sobre los paneles, así como la brisa presente en las pruebas hicieron que el dispositivo apenas se pudiera elevar sobre el aire.

Luke pudo mantener la máquina en pleno vuelo un tiempo relativamente largo, a una altura suficientemente alta como para probar que, efectivamente, era posible potenciar un dron únicamente con paneles solares.