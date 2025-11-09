Casio sube de nivel: lanza un reloj ultrarresistente con esfera tridimensional y metal pulido 'premium' como bandera

En España es imposible pensar en relojería sin que nos venga a la cabeza Casio, la mítica firma de relojería. En los últimos meses han ido lanzando todo tipo de genialidades, como anillos con forma de reloj o modelos con movimiento automático.

Vuelven a la carga, esta vez sorprendiendo con su nuevo Casio G-SHOCK GST-B1000D, su nuevo reloj dentro de la línea G-STEEL que recoge algunos de los visos de diseño más icónicos de la empresa.

Y es que el GST-B1000D destaca por su resistencia, siendo capaz de soportar golpes pero sin dejar de lado un diseño contemporáneo y minimalista que en este caso, abraza el metal como principal elemento diferenciador.

El nuevo reloj resistente de Casio

La clave del nuevo reloj G-SHOCK de Casio está en su nuevo módulo compacto Tough Solar, que además disfruta de Mobile Link equipado con Bluetooth. Por ende, estamos hablando de un reloj compatible con la app Casio Watches de la firma.

Dispone de un bisel estilizado, con acabados cepillados en línea recta y circular que resultan en un pulido espejo sobre el metal. Le sigue una caja octogonal con un patrón de ladrillo añadido en el dial inspirados en el diseño del DW-5000C. El primer G-SHOCK de la empresa.

Casio habla de un reloj que recupera la esencia indestructible de esta línea, que en este caso se bifurca en tres modelos: el GST-B1000D-1A, el GST-B1000D-2A y el GST-B1000D-3A, con variaciones en sus esferas.

Por ejemplo, el 1A usa una esfera secundaria con colores que evocan a la historia de la marca. El rojo simboliza la pasión, el azul la resistencia al agua y el amarillo la resistencia a los impactos, con un fondo negro muy llamativo compenetrado con el estilo tridimensional de la esfera.

Los GST-B1000D-2A y 3A disfrutan de acabados azules y verdosos respectivamente manteniendo esta caja, con perfil de 11,6 mm y la esfera tridimensional con patrón de ladrillo incorporada, rodeada del metal tan característico de este modelo.

Recordemos que estos nuevos relojes de Casio disponen de una muy competente resistencia a los golpes, dándole al comprador sobre la vida útil que tendrán estos dispositivos de última generación.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Casio G-SHOCK GST-B1000 ya se pueden comprar en preventa en España, con un lanzamiento proyectado para el próximo 7 de noviembre. La familia comenzará en los 399 euros de precio para estos relojes.