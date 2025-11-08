Estas mochilas permiten cargar cualquier dispositivo gracias a la luz solar: están pensadas para las personas sin techo

No son pocos los usuarios que basan todo su día a día en las mochilas. En España podemos optar por modelos con grandes capacidades que incluso son capaces de generar energía, así como modelos plegables que pueden abarcar hasta 16 litros.

Este concepto ha sido nuevamente reinventado bajo la iniciativa HomeMore Project, que busca facilitarles las cosas a las personas sin techo o sin hogar. Lo hace de la mano de MakeShift, una mochila que ayuda a que estas personas estén siempre conectadas.

La MakeShift es una mochila con paneles solares, que permite no solo cargar sus teléfonos móviles sino proteger sus pertenencias ante robos. Una iniciativa que pretende dotar de ciertas ventajas a unos usuarios que ya sufren muchos problemas en su día a día.

La mochila para personas sin techo

Los usuarios que viven en la calle suelen tener un gran problema: el smartphone. Estos dispositivos se han convertido en casi una extensión de nuestro cuerpo, siendo el centro mediante el que nos conectamos con otras personas cercanas y no tan cercanas.

Aunque las personas más afortunadas tienen acceso a una corriente eléctrica constante con la que cargar sus teléfonos, las personas sin techo no lo tienen tan fácil. Cargar sus dispositivos puede volverse una auténtica odisea.

Kit de la mochila de HomeMore Project. HomeMore Project Omicrono

Es aquí donde entra en juego MakeShift, de HomeMore Project. El inventor Zac Clarck ideó una mochila que además de proteger sus pertenencias, permite a estos usuarios cargar sus teléfonos con energía solar.

La mochila como tal tiene una superficie impermeable exterior que puede con las inclemencias del tiempo, hecha por completo con botellas de agua recicladas. Está coronada por un panel solar policristalino de 4 vatios en la parte superior.

Este panel está conectado a su vez a una batería interna totalmente recargable de 10.000 mAh. Según relata New Atlas, cargar por completo la batería puede llevar entre 4 y 6 horas de luz solar directa, o lo que es lo mismo, uno o dos días de uso.

Parece bastante, pero recordemos que son 10.000 mAh de capacidad. Este amperaje es más que suficiente para cargar un móvil de gama media-baja varias veces, e incluso un teléfono de gama alta.

Almohada de la mochila. HomeMore Project Omicrono

Zac Clarck estima que con esta batería, es posible cargar hasta tres teléfonos de forma simultánea con su puerto USB, que está protegido con una tapita. Por supuesto, también es posible cargar la batería en una toma de corriente típica.

MakeShift incorpora otras bondades, como una almohada externa recubierta de poliuretano totalmente inflable y una cremallera con candado que evita los robos. No faltan botellas, sacos de dormir, ponchos para la lluvia, linternas, un kit de higiene y un largo etcétera.

Por si fuera poco, todos estos bienes se pueden apoyar sobre la mochila o bien se pueden guardar dentro de la misma. El kit Traveler está específicamente pensado para las personas nómadas, que necesitan moverse de un lado a otro por pura necesidad.

Desde que la mochila se lanzase en 2022, se han repartido nada menos que 1.200 unidades en numerosas ciudades del estado de California. De hecho, se están gestando colaboraciones con ONGs para distribuir estas mochilas a más estados del país.

Personas que han recibido su mochila. HomeMore Project Omicrono

Su inventor detalla que el desarrollo de esta mochila llevó 18 meses de trabajo, con una cuarta versión en camino para este mismo año. Se pueden donar mochilas a través de la web con el pack Traveler que incluye lo siguiente: