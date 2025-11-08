Bang & Olufsen sorprende con Beosound Premiere, su mejor barra de sonido con una edición exclusiva de 25 unidades

La firma Bang & Olufsen lleva bastantes años sorprendiendo en España con sus productos. Tras celebrar su primer centenario con ediciones especiales y copar el mercado con sus avances, han presentado su nueva barra de sonido premium Beosound Premiere.

Hablamos de una barra de sonido con audio espacial que además pretende ser una suerte de obra de arte, cuyo componente principal de atención es su acabado. Y es que este modelo está 'esculpido' en aluminio junto a los ingenieros de Factory 5 en Dinamarca.

En su interior nos encontramos con 10 potentísimos drivers, con un sistema de agudos de proyección ascendente y 1.925 orificios perforados en honor a la fecha de fundación de Bang & Olufsen, entre otros detalles.

La barra de sonido premium de B&O

La Beosound Premiere dispone de los ya mencionados 10 controladores hechos a medida para la barra, que se suman a un altavoz de proyección ascendente en el centro, que añade altura y potencia la dimensión del diseño auditivo.

Hablamos de un sonido envolvente, gracias a una configuración que ajusta la dirección del audio con una gran precisión. De esta forma, no nos encontramos los clásicos desequilibrios en aspectos como los diálogos y los graves.

Acabados de la barra de sonido Beosound Premiere. B&O Omicrono

La barra estrena la nueva tecnología Wide Stage Technology, que usa un procesamiento de señales específicamente diseñado para el dispositivo. Crea un efecto de altavoces externos adicionales y amplifica por el camino el entorno acústico.

B&O promete que su Beosound Premiere puede llenar toda una habitación con este sistema, creando "paisajes sonoros espectaculares" adaptados a música y cine por igual.

En este sentido, la Beosound Premiere realiza un análisis del entorno en el que se encuentra para adaptar el sonido al espacio, y así afianzar su calidad. Por si fuera poco, incorpora un decodificador de sonido Dolby Atmos 7.1.4 que se adapta al sistema previo del usuario.

Otro detalle es que la barra de sonido es compatible con otros muchos altavoces de B&O bajo el paraguas del sistema Beolinlk Surround, lo que otorga la capacidad de crear un sistema de audio de amplio espectro fácilmente.

Barra de sonido en Gold Tone. B&O Omicrono

No falta una experiencia de luces LED que acompañan a la música ajustándose a la configuración sonora, así como una agradecida certificación Cradle to Cradle de categoría Bronce. Esto prueba que la barra está diseñada para ser actualizada en el futuro próximo.

Toda esta tecnología está englobada en una impecable estructura de aluminio pulido, con un acabado mate satinado personalizable que necesitó, según B&O, alinear el aluminio extruido con extremos tallados para acoger estos 10 controladores.

Es aquí donde entra en juego la Beosound Premiere Haute Edition, una edición especial tan exclusiva que contará con apenas 25 unidades en todo el mundo y que está diseñada por el equipo de Atelier de la firma.

Esta versión contará con un relieve iniciado en la ranura central, que envolverá este modelo en "surcos que recuerdan a las ondas sonoras", junto a un apartado estético mejorado que contará con un número grabado del 1 al 25, así como un mando Beoremote One de edición limitada.

Precio y disponibilidad

La barra de sonido de Bang & Olufsen, que se podrá comprar a partir de diciembre de este año (aunque estas fechas dependerán de los acabados), costará en su versión más básica 4.900 euros.

Dispositivo en Natural Aluminium. B&O Omicrono

La versión de aluminio natural se podrá comprar en diciembre, mientras que para las versiones Gold Tone y Black Anthracite habrá que esperar a febrero y marzo del año que viene, respectivamente.

Además, se podrán comprar coberturas de tela o de madera para poder cubrir el dispositivo, que dependiendo del acabado, tendrán un precio mayor o menor; las coberturas de tela costarán 300 euros y las de madera, 1.100.

Finalmente está el modelo Haute Edition, que se podrá comprar desde hoy por 13.000 euros en tiendas seleccionadas de la empresa. El modelo Natural Aluminium, eso sí, ya se puede reservar en España.