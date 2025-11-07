Los robotaxis de Tesla aceleran: iniciarán su producción en abril aunque llevarían volante si la legislación le obligase

En octubre del 2024, Elon Musk presentó su polémico robotaxi Cybercab, un servicio que prometía transportes de personas al estilo Uber pero sin conductor. Un servicio que además, ya se ha estado probando en España.

Ahora, parece que el servicio está próximo a lanzarse oficialmente. Tal y como explican en TechCrunch, Tesla podría comenzar a producir su Cybercab en masa en abril del 2026, en la factoría de Austin, Texas.

De momento, sin volante ni pedales, ya que la idea es que el Cybercab sea totalmente autónomo. Sin embargo, esto podría cambiar ya que directivos de Tesla han explicado que harán modificaciones en el diseño si así lo requieren las legislaciones locales.

El robotaxi de Tesla, más cerca

El anuncio de la fabricación de los Cybercab lo dio Elon Musk, en una junta de accionistas de la firma en la que detalló los planes para desarrollar este vehículo. Un vehículo que será el primero de la firma diseñado enteramente para la conducción autónoma sin conductor.

En palabras de Musk, el Cybercab será "el primer vehículo diseñado específicamente para la conducción autónoma sin supervisión". No solo eso; el Cybercab está optimizado "para lograr el menor coste por kilómetro en modo autónomo".

Tesla presenta su robotaxi Tesla Omicrono

Lo más llamativo es que el propio Musk dejó claro que este coche no tendría ni pedales ni volante, ya que no serían necesarios ante la perspectiva de los viajes sin conductor. Sin embargo, hay problemas en este planteamiento.

Si algo nos ha enseñado el Tesla Cybertruck es que existen leyes y regulaciones a nivel internacional relacionadas con la seguridad vial que podrían contradecir estos diseños. La polémica pick-up de Tesla incumple varias normativas de seguridad.

Tanto es así que Robyn Denholm, presidenta del Consejo Administrativo de Tesla, explicó a Bloomberg que eran conscientes sobre esta problemática. Afirmó que uno de los planes de respaldo para su Cybercab era incluir pedales o volantes.

"Si tiene que tener volante, puede tener volante y pedales", relató Denholm el pasado 28 de octubre. Es decir, que se realizarían importantes cambios de diseño en estos coches en pos de explotar su expansión por otros países.

Volante en un Tesla.

Por ende, las declaraciones de Musk y Denholm son como mínimo, contradictorias. Sí es cierto que Tesla, en un momento dado, ideó la posibilidad de fabricar versiones del Cybercab equipadas con volantes y pedales.

Esto se descartó por parte del mismo Musk, que aspira a producir nada menos que entre 2 y 3 millones de Cybercabs al año. Y es que lejos de ser coches exclusivos para el servicio de robotaxis, los Cybercabs también buscan ser coches de consumo para los usuarios.

Actualmente, se han desplegado versiones muy básicas y limitadas de su servicio de robotaxis, pero irónicamente, sin el Cybercab. Usando Tesla Model Y, el servicio permite recorridos sin conductor, pero con un operario humano siempre presente en el asiento del conductor.

Es posible que un Cybercab que no posea ni volante ni pedales se enfrente a las regulaciones locales de Estados Unidos, y sobre todo a las regulaciones europeas y asiáticas. Existen excepciones como las de Zoox, pero limitadas a entornos de pruebas.