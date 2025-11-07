iPhone 16 Pro Max

Apple te pagará menos por tus viejos dispositivos: ajusta el valor del programa 'trade-in' justo antes de Black Friday

Los de Cupertino han actualizado las retribuciones de su programa de intercambio de productos, ofreciendo por lo general pagos menores.

Apple anda muy ajetreada. Después de cambiar el nombre de su plataforma Apple TV y de crear un espectacular logo de cristal con efectos prácticos, la firma de Cupertino prepara en España un lanzamiento de nuevos dispositivos de cara al Black Friday.

El problema es que aquellos que quieran renovar su iPhone, su Apple Watch, su iPad o su Mac gracias al programa Trade In lo tendrán más difícil. Apple ha reducido las retribuciones que paga en este programa para prácticamente todos sus dispositivos.

Una nueva revisión de la web de Trade In nos muestra que Apple ha reducido, en mayor o menor medida, el precio que pagan por dispositivos a la hora de recurrir a este programa, siendo los iPhone los que se han llevado la peor parte.

El programa Trade In se reduce

Debemos aclarar que estas bajadas no son uniformes; dependiendo del dispositivo, de su antigüedad y de su gama, veremos reducciones más o menos acusadas. En ningún caso es algo dramático, no hablamos de bajadas de cientos de euros precisamente.

Sin embargo, y al menos es lo que ha ocurrido con la versión estadounidense de la web, hemos visto una bajada generalizada de entre un 15 y un 20%. Dejamos una tabla con los precios antiguos y los nuevos de los dispositivos:

Modelo de iPhone

Nuevo precio

 Viejo precio
iPhone 16 Pro Max 780 795
iPhone 16 Pro 705 720
iPhone 16 Plus 540 530
iPhone 16 510 525
iPhone 15 Pro Max 600 750
iPhone 15 Pro 555 670
iPhone 15 Plus 425 525
iPhone 15 400 500
iPhone 14 Pro Max 465 610
iPhone 14 Pro 405 525
iPhone 14 Plus 295 405
iPhone 14 280 395
iPhone SE 3ª gen 100 140
iPhone 13 Pro Max 320 435
iPhone 13 Pro 280 395
iPhone 13 220 290
iPhone 13 mini 170 235
iPhone 12 Pro Max 225 305
iPhone 12 Pro 180 265
iPhone 12 140 190
iPhone 12 mini 105 160
iPhone SE 2ª Gen 55 75
iPhone 11 Pro Max 150 205
iPhone 11 Pro 130 160
iPhone 11 115 150
iPhone XS Max 95 130
iPhone XS 80 100
iPhone XR 90 115
iPhone X 55 70
iPhone 8 Plus 50 60
Modelo de Apple Watch Nuevo precio Viejo precio
Apple Watch Series 10 185 200
Apple Watch Ultra 2 320 320
Apple Watch Series 9 140 155
Apple Watch Ultra 265 280
Apple Watch Series 8 100 170
Apple Watch SE 2ª Gen 55 90
Apple Watch Series 7 55 120
Apple Watch Series 6 40 75
Apple Watch SE 1ª Gen 25 40
Apple Watch Series 5 25 50
Apple Watch Series 4 - 25
Modelo de iPad Nuevo precio Viejo precio
iPad Pro 750 780
iPad Air 505 515
iPad 215 220
iPad mini 330 340
Modelo de Mac Nuevo precio Viejo precio
MacBook Pro 780 970
MacBook Air 450 465
MacBook - 120
iMac 295 375
iMac Pro 260 600
Mac mini 315 300
Mac Studio 1.205 1.085
Mac Pro 1.670 740
Llama la atención que en algunos casos, el precio haya subido y de manera sustancial. Por ejemplo, en los Mac Studio y en los Mac Pro la retribución ha subido bastante, pasando de los 1.085 y 740 euros anteriores a 1.205 y 1.670 posteriores, respectivamente.

Cabe aclarar que estos precios son los máximos que te pueden retribuir, en un caso ideal; que el dispositivo sea funcional, que no tenga problemas físicos y que esté en buen estado. El coste, por ende, podría variar enormemente.