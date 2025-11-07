Apple te pagará menos por tus viejos dispositivos: ajusta el valor del programa 'trade-in' justo antes de Black Friday
Los de Cupertino han actualizado las retribuciones de su programa de intercambio de productos, ofreciendo por lo general pagos menores.
Apple anda muy ajetreada. Después de cambiar el nombre de su plataforma Apple TV y de crear un espectacular logo de cristal con efectos prácticos, la firma de Cupertino prepara en España un lanzamiento de nuevos dispositivos de cara al Black Friday.
El problema es que aquellos que quieran renovar su iPhone, su Apple Watch, su iPad o su Mac gracias al programa Trade In lo tendrán más difícil. Apple ha reducido las retribuciones que paga en este programa para prácticamente todos sus dispositivos.
Una nueva revisión de la web de Trade In nos muestra que Apple ha reducido, en mayor o menor medida, el precio que pagan por dispositivos a la hora de recurrir a este programa, siendo los iPhone los que se han llevado la peor parte.
El programa Trade In se reduce
Debemos aclarar que estas bajadas no son uniformes; dependiendo del dispositivo, de su antigüedad y de su gama, veremos reducciones más o menos acusadas. En ningún caso es algo dramático, no hablamos de bajadas de cientos de euros precisamente.
Sin embargo, y al menos es lo que ha ocurrido con la versión estadounidense de la web, hemos visto una bajada generalizada de entre un 15 y un 20%. Dejamos una tabla con los precios antiguos y los nuevos de los dispositivos:
|Modelo de iPhone
|
Nuevo precio
|Viejo precio
|iPhone 16 Pro Max
|780
|795
|iPhone 16 Pro
|705
|720
|iPhone 16 Plus
|540
|530
|iPhone 16
|510
|525
|iPhone 15 Pro Max
|600
|750
|iPhone 15 Pro
|555
|670
|iPhone 15 Plus
|425
|525
|iPhone 15
|400
|500
|iPhone 14 Pro Max
|465
|610
|iPhone 14 Pro
|405
|525
|iPhone 14 Plus
|295
|405
|iPhone 14
|280
|395
|iPhone SE 3ª gen
|100
|140
|iPhone 13 Pro Max
|320
|435
|iPhone 13 Pro
|280
|395
|iPhone 13
|220
|290
|iPhone 13 mini
|170
|235
|iPhone 12 Pro Max
|225
|305
|iPhone 12 Pro
|180
|265
|iPhone 12
|140
|190
|iPhone 12 mini
|105
|160
|iPhone SE 2ª Gen
|55
|75
|iPhone 11 Pro Max
|150
|205
|iPhone 11 Pro
|130
|160
|iPhone 11
|115
|150
|iPhone XS Max
|95
|130
|iPhone XS
|80
|100
|iPhone XR
|90
|115
|iPhone X
|55
|70
|iPhone 8 Plus
|50
|60
|Modelo de Apple Watch
|Nuevo precio
|Viejo precio
|Apple Watch Series 10
|185
|200
|Apple Watch Ultra 2
|320
|320
|Apple Watch Series 9
|140
|155
|Apple Watch Ultra
|265
|280
|Apple Watch Series 8
|100
|170
|Apple Watch SE 2ª Gen
|55
|90
|Apple Watch Series 7
|55
|120
|Apple Watch Series 6
|40
|75
|Apple Watch SE 1ª Gen
|25
|40
|Apple Watch Series 5
|25
|50
|Apple Watch Series 4
|-
|25
|Modelo de iPad
|Nuevo precio
|Viejo precio
|iPad Pro
|750
|780
|iPad Air
|505
|515
|iPad
|215
|220
|iPad mini
|330
|340
|Modelo de Mac
|Nuevo precio
|Viejo precio
|MacBook Pro
|780
|970
|MacBook Air
|450
|465
|MacBook
|-
|120
|iMac
|295
|375
|iMac Pro
|260
|600
|Mac mini
|315
|300
|Mac Studio
|1.205
|1.085
|Mac Pro
|1.670
|740
Llama la atención que en algunos casos, el precio haya subido y de manera sustancial. Por ejemplo, en los Mac Studio y en los Mac Pro la retribución ha subido bastante, pasando de los 1.085 y 740 euros anteriores a 1.205 y 1.670 posteriores, respectivamente.
Cabe aclarar que estos precios son los máximos que te pueden retribuir, en un caso ideal; que el dispositivo sea funcional, que no tenga problemas físicos y que esté en buen estado. El coste, por ende, podría variar enormemente.