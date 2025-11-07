Apple te pagará menos por tus viejos dispositivos: ajusta el valor del programa 'trade-in' justo antes de Black Friday

Apple anda muy ajetreada. Después de cambiar el nombre de su plataforma Apple TV y de crear un espectacular logo de cristal con efectos prácticos, la firma de Cupertino prepara en España un lanzamiento de nuevos dispositivos de cara al Black Friday.

El problema es que aquellos que quieran renovar su iPhone, su Apple Watch, su iPad o su Mac gracias al programa Trade In lo tendrán más difícil. Apple ha reducido las retribuciones que paga en este programa para prácticamente todos sus dispositivos.

Una nueva revisión de la web de Trade In nos muestra que Apple ha reducido, en mayor o menor medida, el precio que pagan por dispositivos a la hora de recurrir a este programa, siendo los iPhone los que se han llevado la peor parte.

El programa Trade In se reduce

Debemos aclarar que estas bajadas no son uniformes; dependiendo del dispositivo, de su antigüedad y de su gama, veremos reducciones más o menos acusadas. En ningún caso es algo dramático, no hablamos de bajadas de cientos de euros precisamente.

Sin embargo, y al menos es lo que ha ocurrido con la versión estadounidense de la web, hemos visto una bajada generalizada de entre un 15 y un 20%. Dejamos una tabla con los precios antiguos y los nuevos de los dispositivos:

Modelo de iPhone Nuevo precio Viejo precio iPhone 16 Pro Max 780 795 iPhone 16 Pro 705 720 iPhone 16 Plus 540 530 iPhone 16 510 525 iPhone 15 Pro Max 600 750 iPhone 15 Pro 555 670 iPhone 15 Plus 425 525 iPhone 15 400 500 iPhone 14 Pro Max 465 610 iPhone 14 Pro 405 525 iPhone 14 Plus 295 405 iPhone 14 280 395 iPhone SE 3ª gen 100 140 iPhone 13 Pro Max 320 435 iPhone 13 Pro 280 395 iPhone 13 220 290 iPhone 13 mini 170 235 iPhone 12 Pro Max 225 305 iPhone 12 Pro 180 265 iPhone 12 140 190 iPhone 12 mini 105 160 iPhone SE 2ª Gen 55 75 iPhone 11 Pro Max 150 205 iPhone 11 Pro 130 160 iPhone 11 115 150 iPhone XS Max 95 130 iPhone XS 80 100 iPhone XR 90 115 iPhone X 55 70 iPhone 8 Plus 50 60

Modelo de Apple Watch Nuevo precio Viejo precio Apple Watch Series 10 185 200 Apple Watch Ultra 2 320 320 Apple Watch Series 9 140 155 Apple Watch Ultra 265 280 Apple Watch Series 8 100 170 Apple Watch SE 2ª Gen 55 90 Apple Watch Series 7 55 120 Apple Watch Series 6 40 75 Apple Watch SE 1ª Gen 25 40 Apple Watch Series 5 25 50 Apple Watch Series 4 - 25

Modelo de iPad Nuevo precio Viejo precio iPad Pro 750 780 iPad Air 505 515 iPad 215 220 iPad mini 330 340

Modelo de Mac Nuevo precio Viejo precio MacBook Pro 780 970 MacBook Air 450 465 MacBook - 120 iMac 295 375 iMac Pro 260 600 Mac mini 315 300 Mac Studio 1.205 1.085 Mac Pro 1.670 740

Llama la atención que en algunos casos, el precio haya subido y de manera sustancial. Por ejemplo, en los Mac Studio y en los Mac Pro la retribución ha subido bastante, pasando de los 1.085 y 740 euros anteriores a 1.205 y 1.670 posteriores, respectivamente.

Cabe aclarar que estos precios son los máximos que te pueden retribuir, en un caso ideal; que el dispositivo sea funcional, que no tenga problemas físicos y que esté en buen estado. El coste, por ende, podría variar enormemente.